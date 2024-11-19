Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF

МВФ може виділити ще один транш Україні на $1,1 млрд за результатами шостого перегляду програми

Україна та Міжнародний валютний фонд на експертному рівні домовилися про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив глава українського уряду, це дозволить залучити до державного бюджету ще $1,1 млрд. Шмигаль висловив сподівання, що виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом.

«У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість», – наголосив він.

Нагадаємо, 11 листопада керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

Зазначимо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.