Зеленський доручив вирівняти зниження тарифів за тепло до 25-30% у всіх областях



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Є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність - Зеленський

Президент зауважив, що, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ

Президент України Володимир Зеленський назвав одним із головних завдань вирівняти зниження тарифів за тепло до 25-30% в усіх областях.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни», – заявив Президент.

Як повідомлялося, 31 січня Зеленський провів нараду з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді.

Президент, зокрема, зауважив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що уряд зробив усе можливе, щоб українці цієї зими сплачували за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

За його словами, загалом 143 підприємства теплокомуненерго у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу. При цьому Гончарук очікує, що в січні більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу і здійснити перерахунок.