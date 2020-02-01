  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зеленський доручив вирівняти зниження тарифів за тепло до 25-30% у всіх областях

    • Розсилка
    Є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність - Зеленський - Зеленський доручив вирівняти зниження тарифів за тепло до 25-30% у всіх областях
    Є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність - Зеленський

    Президент зауважив, що, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ

    Президент України Володимир Зеленський назвав одним із головних завдань вирівняти зниження тарифів за тепло до 25-30% в усіх областях.

    Про це глава держави повідомив у Facebook.

    «Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни», – заявив Президент.

    Як повідомлялося, 31 січня Зеленський провів нараду з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді.

    Президент, зокрема, зауважив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

    Своєю чергою Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що уряд зробив усе можливе, щоб українці цієї зими сплачували за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

    За його словами, загалом 143 підприємства теплокомуненерго у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу. При цьому Гончарук очікує, що в січні більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу і здійснити перерахунок.

    ЖКГ українці Володимир Зеленський президент послуги Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ