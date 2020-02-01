Імпічмент Трампа: визначена дата підсумкового голосування



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Передбачається, що Дональда Трампа виправдають за обома статтями

Сенат США голосуватиме 5 лютого по двох статтях, за якими обвинувачують Трампа

Голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента США Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого.

Про це передає телеканал CNN.

Відповідну резолюцію вніс лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл у п'ятницю, 31 січня. Сенатори більшістю голосів проголосували за те, що голосування розпочнеться о 16:00 (23:00 за київським часом, - ред.).

Президента США звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях і перешкоджанні роботі Конгресу. Передбачається, що Трампа виправдають за обома статтями.

Зокрема, йдеться про те, що Трамп використовував повноваження своєї адміністрації, аби змусити Україну оголосити розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена, політичного конкурента Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.