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Зеленський підписав закон про корпоративне управління держпідприємств

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про корпоративне управління держпідприємств
Закон про корпоративне управління держпідприємств передбачає, що Кабмін розробить Політику державної власності
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ухвалення закону № 5593-д було частиною євроінтеграційної програми та вимогою МВФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вдосконалює корпоративне управління державних підприємств. Ухвалення цього закону є частиною євроінтеграційного процесу та програми Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Йдеться про закон № 5593-д, який передбачає, що Кабмін розробить Політику державної власності. Цей урядовий документ визначить, зокрема, з якою метою держава володіє підприємствами, які компанії є стратегічними та їх важливо залишити у держвласності, а які – передати на приватизацію.

Для стратегічних компаній акціонер з Міністерства фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності. 

Водночас наглядові ради вирішуватимуть, як виконувати ці показники, та зможуть призначати та звільняти керівників компанії. 

Також з’являється система внутрішнього контролю. Замість ревізійних комісій будуть інші інструменти: комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

В уряді наголошують, що підготовка цього законопроєкту до прийняття в другому читанні була одним з пріоритетів Міністерства економіки впродовж останнього року.  Як пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко, закон допоможе вивести корпоративну реформу «на новий рівень».

«Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами», – зазначила Свириденко.

Ухвалення цього закону було частиною євроінтеграційної програми та вимогою МВФ. Для роботи над документом залучили експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва та розвитку й Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, цьогоріч Україна потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування щомісяця.

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Теги: Володимир Зеленський президент закон МВФ євроінтеграція

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