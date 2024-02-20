Кремль святкуватиме, якщо Трамп стане президентом – Болтон

На думку Трампа, якщо у нього хороші відносини з Путіним, то у США хороші відносини з Росією

Ексрадник Трампа заявив, що колишній президент грає на руку Путіну

Російський уряд радітиме переобранню Трампа, оскільки вважає його «легкою мішенню». Про це заявив колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, пише The Hill.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо Трампа оберуть, у Кремлі будуть святкування. У цьому немає жодних сумнівів, тому що Путін думає, що він – легка мішень», – сказав Болтон.

Зазначається, що президент Росії Путін в минулому хвалив Трампа, але минулого тижня на словах підтримав президента Байдена, заявивши, що той буде «більш передбачуваним» президентом, і саме йому він віддав би перевагу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак Болтон заперечив щирість цих коментарів, сказавши, що Путін «дійсно перевершив себе у дезінформації».

Трамп довгий час наводив свої добрі стосунки з Путіним як приклад своєї зовнішньополітичної компетентності, але Болтон певен, що колишній президент просто грає на руку Путіну.

Він особливо розкритикував Трампа за відмову покласти на Путіна відповідальність за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

«Боронь Боже Трампу сказати що-небудь критичне про Путіна! Послухайте, в таких російських тюремних таборах нещасні випадки не трапляються. Він просто не хоче критикувати свого друга Путіна, тому що, на думку Трампа, якщо у нього хороші відносини з Путіним, то у США хороші відносини з Росією», – сказав Джон Болтон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розповідаючи про зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі в 2018 році, Болтон, який був присутній разом з колишнім президентом як його радник з національної безпеки сказав, що під час розмови тет-а-тет домінував Путін і це добре.

«Що менше часу Трамп фактично говорить щось Путіну, то краще», – додав він.

Джон Болтон також звернув увагу на судові витрати Трампа, зазначивши, що іноземні держави можуть використовувати його фінансове становище як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп. Колишній президент США Дональд Трамп визнав ці слова компліментом.

Як повідомлялося, колишня представниця республіканців Ліз Чейні попередила про існування «путінського крила» в Республіканській партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.