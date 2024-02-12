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Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна ефективніше протидіятиме атакам російських дронів
На сьогоднішній Ставці зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на фронті від нових військових командувачів
фото: скріншот з відео

Україна збільшить кількість мобільних вогневих груп для захисту критичної інфраструктури

Однією з умов захисту від російського терору є забезпечення всіх підрозділів українських військових снарядами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За словами президента, на сьогоднішній Ставці він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті від нових військових командувачів. Окрема доповідь була щодо дій на півдні, зокрема в Херсонській області.

«Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури – енергетики, об'єктів теплопостачання, водопостачання. Усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає», – сказав Зеленський.

Окрім того, президент заслухав доповідь щодо забезпечення всіх підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ.

«Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному – від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ», – сказав президент.

Нагадаємо, увечері у суботу, 10 лютого, стало відомо про призначення двох заступників головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Кожен із заступників відповідатиме за свій напрямок: Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії.

Раніше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: війна Володимир Зеленський системи ППО безпілотник

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