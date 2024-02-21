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Ердоган анонсував можливу зустріч із Зеленським – TRT Haber

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган анонсував можливу зустріч із Зеленським – TRT Haber
Реджеп Таїп Ердоган може мати нову зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
фото із відкритих джерел

TRT Haber: Президенти Туреччини та України можуть провести зустріч під час саміту країн Південно-Східної Європи

Незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні. Про це сказав Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Анкари прем'єр-міністра Албанії Еді Рами. Про це пише TRT Haber.

Наголошуючи на тому, що Ердоган завжди прагне зміцнювати розвиток, стабільність і мир у регіоні, Еді Рама сказав, що він обмінявся думками з Ердоганом, особливо щодо російсько-української війни.

Рама заявив, що найближчим часом вони організують саміт країн Південно-Східної Європи разом із президентом України Володимиром Зеленським. Про що він повідомив президента Ердогана. Заявивши, що Туреччина також була запрошена на цей саміт, Рама подякував Ердогану за згоду відвідати саміт, незважаючи на дуже насичений графік.

Ердоган сказав про цю ініціативу наступне: «Туреччина та Албанія є двома союзниками НАТО, які роблять внесок у підтримку миру та стабільності на Балканах. Ми активізуємо наш діалог з Албанією. на Балканах»

Як пише видання, президент Ердоган і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама провели спільну пресконференцію після першого засідання «Ради співробітництва Туреччина-Албанія» в президентському комплексі та взяли участь у церемонії підписання угод між двома країнами.

Ердоган висловив своє задоволення приймати Раму та його делегацію в Анкарі. Очільник Туреччини нагадав, що минулого року країни відзначили 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Албанією. Ердоган зазначив, що багатогранна співпраця продовжує розвиватися на основі стратегічного партнерства, яке сторони сторони започаткували раніше.

«Ми збільшили обсяг торгівлі до $1 млрд і поставили нашу нову ціль у $2 млрд. Я вірю, що ми досягнемо цієї цифри за короткий час зусиллями нашого приватного сектора. Туреччина входить до п'ятірки найбільших іноземних інвесторів в Албанії з інвестиціями, що досягають $3,5 млрд. Понад 15 тис. турецьких компаній забезпечують роботою понад 15 тис. албанських громадян, підтримуючи економіку країни. Ми продовжуватимемо працювати над збільшенням наших взаємних інвестицій і подальшим розвитком зв'язків між нашими діловими колами», – сказав Ердоган. 

Нагадаємо, візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін. Як повідомляє видання Hürriyet, причиною стали вибори в Росії. Візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці квітня або на початку травня. 

До слова, загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ

Читайте також: Один із найбільших банків Туреччини закриває рахунки росіян
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган саміт бізнес Володимир Зеленський президент Албанія

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