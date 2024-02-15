Відкриття центрів для мігрантів: парламент Італії ухвалив рішення

Парламент Італії схвалив угоду про заснування центрів для мігрантів у Албанії

Сенат парламенту Італії проголосував за угоду про створення на території Албанії двох центрів для прийому іммігрантів, які прагнуть потрапити до Італії, пише infobae.

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Як зазначає видання, парламент Італії сьогодні остаточно схвалив угоду, досягнуту урядом прем'єрки Джорджії Мелоні, щодо створення на території Албанії двох центрів ідентифікації та прийому мігрантів, врятованих у Середземному морі, місткістю 36 тис осіб на рік.

93 сенатори підтримали угоду, 61 проголосував проти і ще один утримався. У січні угоду схвалила нижня палата парламенту Італії.

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«Політика відкритих дверей для всіх закінчилася, невибірковий прийом закінчився», — сказав президент Комісії з конституційних питань парламенту Альберто Бальбоні, коментуючи результат голосування за законопроект. Ратифікація угоди відбулася через два місяці після того, як Конституційний суд Албанії відхилив апеляцію опозиції та схвалив пакт між Італією та Албанією, підписаний у листопаді минулого року на п’ятирічний період

В Албанії Конституційний суд також затвердив цю угоду терміном на п'ять років із можливістю продовження ще на такий самий термін. Прем'єр-міністри Італії та Албанії Джорджа Мелоні та Еді Рама оголосили про ініціативу у листопаді минулого року. Планується, що Албанія прийматиме до 36 тисяч мігрантів на рік, доки Італія оброблятиме їх запити на надання притулку, проте згідно із документом Італія бере на себе відповідальність за всі витрати повязані із центрами для прийому іммігрантів.

Раніше італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції.

Таке рішення стало посиленням існуючої досі практики, яка дозволяла більшості людей вільно переміщатися територією країни. Прем'єрка Мелоні оголосила у відеозверненні, що в міграційній ситуації потрібні надзвичайні заходи. Згідно з новим рішенням, нелегально прибулі розміщуються у закритих таборах. Із шести місяців – терміну, який діяв досі, їм можуть збільшити термін утримання під вартою спочатку до одного року, а згодом до вісімнадцяти місяців.