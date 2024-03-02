В Україні зростуть тарифи на воду: на скільки більше доведеться платити

Одним із факторів зменшення надходжень до водоканалів є відтік споживачів

На українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Про це повідомив президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький, пише Tsn.ua.

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«У кожному місті – це своє питання і своя вартість. Надаються розрахунки, перевіряються фахівцями НКРЕКП і потім встановлюються в два етапи. Першим етапом схвалюються, запроваджують в режим обговорень, а потім встановлюють. Були опубліковані по деяких містах схвалення розрахунків. Це значить, що пішов процес обговорення. Ми очікували, що до 1 квітня у всіх водоканалах буде встановлення тарифу. Середнє зростання, наскільки мені відомо, мало б відбутися приблизно на 15%, хоча це не покриває всіх видатків водоканалів. З нашої точки зору обґрунтування, в середньому по Україні має відбутися зростання в середньому на 45-50%. Тим більше це стосується міст, які ближче до бойових дій. Там ситуація ще більш складна. Ще одним фактором зменшення надходжень до водоканалів є відтік споживачів. Там менше стало людей, менше відпускається вода, менше надходжень на рахунки підприємств», – сказав він.

За його даними, збитки водоканалів вже сягнули 8 млрд грн. А недофінансування систем забезпечення по галузі в цілому – 18 млрд грн.

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«Тому суспільство має вирішити, де саме шукати гроші на підтримку галузі - якщо не тариф, має бути підтримка з бюджетів», – додав він.

Нагадаємо, що наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.