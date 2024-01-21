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Дипломат розповів про незвичайний випадок із Зеленським у Лондоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дипломат розповів про незвичайний випадок із Зеленським у Лондоні
Із Зеленським у Лондоні трапився кумедний випадок
фото: Офіс президента

Цікавий епізод стався під час візиту президента до музею Черчілля

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко пригадав цікавий епізод під час візиту президента Володимира Зеленського до музею Черчілля у Лондоні. Про це дипломат розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«На моїх очах під час візиту президента Зеленського в музеї Черчілля в бункері... Стоїть крісло Черчілля, в якому він сидів, приймаючи рішення. І Зеленський каже: «А це що?». Це – крісло Черчілля. Цей чудак (працівник музею, – ред.) каже Зеленському: «Хочете сісти?» [Зеленський каже:] «А можна?» [Працівник каже:] «Ні, не можна, а хочете?» – розповідає Пристайко.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
фото: скріншот із відео

І Зеленський сідає в крісло. Пристайко як посол Британії тоді супроводжував його в цій делегації.

«Він сів. А той каже: «Щось відчуваєте? Відчули себе Черчіллем?» Всі посміялись. [Зеленський] каже: «Щось я дійсно в собі відчуваю таке». Хто б міг подумати, що ми будемо за два роки виступати в парламенті і нагадувати слова Черчілля, приймати рішення про бій, коли здавалося, що все проти тебе. Такі дикі паралелі реально існують у світі», – розповів Пристайко.

Раніше експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Відповідний указ №442/2023 опублікований на сайті глави держави.

Нагадаємо, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак припустив, що посла України у Великій Британії Вадима Пристайка могли звільнити після того, як він назвав «нездоровим сарказмом» реакцію президента Володимира Зеленського на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО

Теги: міністр музеї посол Володимир Зеленський президент Вадим Пристайко запрошення

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