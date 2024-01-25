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Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ

Христина Петренко
glavcom.ua
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
Всі призначені аналізи, на які є і направленні лікаря – безкоштовні
Фото: НСЗУ

Пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням

Чимало українців вважає, що призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені. Проте це зовсім не так. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) зруйнувала популярний міф.

Що потрібно знати про аналізи

Важливо знати, що обстеження призначає лікар – сімейний або лікуючий, він і створює електронне направлення. Аналізи, потрібні для діагностики й визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій.

Пацієнти мають право безоплатно отримати всі призначені аналізи, на які є в направленні лікаря. Якщо пацієнти перебувають у стаціонарі, направлення не потрібно, а призначені обстеження безоплатні. Окремого пакету «Аналізи» немає.

Майже кожним пакетом передбачено певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Для того, щоб трохи розібратись і щоб медпрацівники не говорили, що ці послуги платні, радимо відкрити сайт НСЗУ та переглянути аналізи за пакетом, який цікавить: (розділ «Контрактування/Контрактування 2024/Вимоги ПМГ 2024»).

Важливо знати, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.

Зазначимо, коли в Україні після 2018 року з’явилися сімейні лікарі, вони практично не виїжджають до пацієнтів додому. Автори медреформи натомість запровадили можливість телефонувати чи писати своєму лікарю цілодобово. Однак все вийшло не так, як планувалося – у лікарнях повно скарг на те, що сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах. Нерідко до них неможливо записатися на прийом, а чекати черги доводиться місяцями.

Раніше голова парламентського комітету назвав дві галузі медицини, які потребують екстрених змін.

Нагадаємо, у кількох регіонах України ввели карантин у школах.

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Теги: гроші лікар послуги аналізи НСЗУ

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Здоров'я

Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
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