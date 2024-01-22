Головна Країна Політика
search button user button menu button

Польща приєдналася до гарантій безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Польща стала ще однією країною, яка долучилася до декларації, що стосується гарантій безпеки для України

Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України. Про це повідомив польський премʼєр-міністр Дональд Туск під час візиту до Києва.

«Польща приєдналася до декларації G7 – декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України», – сказав він.

Як зазначив Зеленський, переговори з Туском були «дуже ефективними».

«Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами", – наводить Polsat слова президента України Володимира Зеленського після зустрічі. 

За словами президента, йшлося також про фінансову підтримку Польщі для закупівлі зброї для України та спільне виробництво зброї.

«У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини», – сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України, вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

До слова, Польща виділила Україні новий оборонний пакет.

Читайте також: Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Теги: Польща Велика сімка Дональд Туск Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський візьме під крило українців, які проживають у Росії. Оприлюднено указ
Зеленський візьме під крило українців, які проживають у Росії. Оприлюднено указ
Сьогодні, 12:34
КПП «Нижанковичі – Мальховіце»
На українсько-польському кордоні невдовзі з’явиться новий пункт пропуску (фото)
Вчора, 08:21
Міністр фінансів Бельгії розповів, що ЄС вирішує що робити з активами Росії
Євросоюз взявся за заморожені російські активи. Віце-прем'єр Бельгії розповів подробиці
16 сiчня, 16:20
Зеленський виступає на форумі в Давосі
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
16 сiчня, 15:22
Зарплатня мігрантів у Польщі у період з 2022 по 2023 рік зросла на 6%
Скільки заробляють біженці у Польщі: нове дослідження
11 сiчня, 08:55
Українського президента зустрів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн
Зеленський прибув до Естонії
11 сiчня, 08:15
Російський шахіст простяг руку польському супернику й отримав відмову
Польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину на Чемпіонаті світу (відео)
2 сiчня, 22:01
Мирослав Маринович радить Володимиру Зеленському змінити підхід у спілкуванні з партнерами
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом
31 грудня, 2023, 13:24
Нам потрібно побудувати складну, диверсифіковану економіку, яка виробляє щось цінне та важливе для ЄС
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС
24 грудня, 2023, 16:14

Політика

Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8255
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7306
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua