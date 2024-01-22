Польща приєдналася до гарантій безпеки для України

Польща стала ще однією країною, яка долучилася до декларації, що стосується гарантій безпеки для України

Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України. Про це повідомив польський премʼєр-міністр Дональд Туск під час візиту до Києва.

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«Польща приєдналася до декларації G7 – декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України», – сказав він.

Як зазначив Зеленський, переговори з Туском були «дуже ефективними».

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«Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами", – наводить Polsat слова президента України Володимира Зеленського після зустрічі.

За словами президента, йшлося також про фінансову підтримку Польщі для закупівлі зброї для України та спільне виробництво зброї.

«У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини», – сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України, вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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До слова, Польща виділила Україні новий оборонний пакет.