Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів РФ

Комітет у закордонних справах Палати представників теж ухвалив аналогічний законопроєкт про конфіскацію активів РФ

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав закон 20 голосами

Комітет Сенату США сьогодні, 24 січня, схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами «закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців».

Якби закон ухвалили Сенат і Палата представників у повному складі та підписав президент Джо Байден, то він відкрив би шлях до першої в історії Вашингтону конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

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Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Джо Байдена.

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який також отримав переважну підтримку обох партій.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Нагадаємо, США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни.

До слова, представник міноборони США генерал-майор Пет Райден заявив, що існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу.