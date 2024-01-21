У Донецьку через удар по ринку – понад два десятки загиблих

Під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник»

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Збройні сили України

У Донецьку 25 людей загинули та 20 дістали поранення у результаті обстрілу Кіровського району Донецька. Жертвами, у тім числі, стали двоє дітей. Про це інформують російські ЗМІ.

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За даними телеграм-каналу «Новини Донбасу», під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник».

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Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Окупований російськими військовими Донецьк часто потрапляє під обстріли. На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.

Нагадаємо, що 15 січня російські загарбники завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.