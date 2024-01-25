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Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон
Понад 65% порушень мовного закону вдалось усунути
фото з відкритих джерел

Торік секретаріат мовного омбудсмена отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів

Найбільше порушень мовного закону в Україні фіксують в інтернеті: на вебсайтах українських підприємців та бізнес-акаунтах. Про це повідомив уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

«Переважна більшість порушень (82%) стосується відсутності українськомовної версії сайту, значна частина (13,5%) – завантаження недержавною мовою за замовчуванням, ще низка (4,5%) – виконання недержавною мовою частини інформації в українськомовній версії», – повідомив Тарас Кремінь.

Також Кремінь зауважив, що 65% порушень вдалось усунути. При цьому переважна більшість інтернет-представництв, які продовжують порушувати закон, не публікують своїх реєстраційних даних (найменування та розташування). Тому притягнути до відповідальності їх буде складніше.

Уповноважений із захисту державної мови наголосив, що при подачі скарг треба надавати детальну інформацію про порушників.

«У випадках, коли власники бізнесу не публікують інформацію про себе на сайтах, її можна знайти в рахунках-фактурах, накладних, фіскальних чеках або ж інших платіжних документах. До того ж кожен має право вимагати у продавця інформацію про найменування, розташування тощо. Це передбачено законом України», – зазначив Тарас Кремінь.

У разі виявлення порушень мовного закону омбудсмен закликає подавати скаргу. Для цього необхідно:

  • зафіксувати факт відмови надання послуг державною мовою та надати дані про порушника;
  • подати скаргу на поштову адресу (01001, Київ, провулок Музейний, 12) або електронну скриньку ([email protected]) чи заповнити форму на сайті.

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови у 2023 році наклав 21 штраф за порушення мовного закону.

Раніше мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську.

Також стало відомо, в якому місті найбільше порушують закон про мову.

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Теги: українська мова закон інтернет

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