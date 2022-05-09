Зеленський домовився з Трюдо про розширення оборонного співробітництва

Зеленський додав, що Канада має сильний потенціал у протимінній роботі

Канада та Україна розширять економічне й оборонне співробітництво між країнами. Такі домовленості були досягнуті під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо в Київ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Я вдячний Джастіну за візит до нашої держави саме зараз, саме в цей день. Потужний жест підтримки та віри в майбутнє нашого народу», – зазначив Зеленський.

Президент поінформував про проведення двосторонніх переговорів української та канадської делегації.

«Домовилися про розширення економічного й оборонного співробітництва. Маємо надзвичайне рішення Канади скасувати всі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канада!» – розповів глава держави.

Зеленський додав, що серед іншого, Канада має сильний потенціал у протимінній роботі.

«Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні. Там, де російські окупанти залишили тисячі розтяжок і снарядів», – сказав президент.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.