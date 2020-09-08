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    Економіка та фінанси

    Зеленський приїхав на Сумщину

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    Зеленський ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства &laquo;Аеропорт Суми - Зеленський приїхав на Сумщину
    Зеленський ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми

    Президент візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з ветеранами й представниками культури

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Сумську область. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з ветеранами й представниками культури.

    «Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Сумській області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року», - ідеться в повідомленні.

    Також Зеленський ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми».

    Крім того, планується, що Зеленський зустрінеться з ветеранами АТО/ООС та представниками галузі культури.

    Як повідомлялося, 6 вересня президент Зеленський оприлюднив відео робочої поїздки на Харківщину.

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