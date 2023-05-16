РФ спекулює на «зерновій угоді». Кислиця описав реальний стан російського експорту

Кислиця: «Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді»

Цьогоріч експорт зерна з РФ виріс майже вдвічі порівняно з січнем-лютим 2022 року

Росія шантажує інші країни зривом «зернової угоди» та спекулює на тому, що нібито програє від її дії, у той час як насправді експорт зерна з РФ виріс вдвічі. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає «Укрінформ».

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«Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді. Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі», – наголосив постпред.

За його словами, цьогоріч експорт зерна з РФ виріс майже вдвічі порівняно з січнем-лютим 2022 року.

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«Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь», – заявив Кислиця.

Крім цього, Кислиця сказав, що з 1 травня в день проводиться менше трьох інспекцій, тоді як раніше щодоби здійснювалося в середньому 6,6 перевірок.

«У квітні ми змогли експортувати через зерновий коридор менш як три млн тонн продукції, що становить лише половину наших можливостей сільськогосподарського експорту», – зауважив посадовець.

Також він нагадав членам Радбезу, що 18 травня – до якого діє «зернова угода» – це дата, яка визначена лише через позицію Росії.

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Нагадаємо, що 11 травня у Стамбулі завершилися дводенні переговори по Чорноморській зерновій ініціативі на рівні заступників міністрів оборони, було домовлено про продовження переговорів у цьому ж форматі найближчим часом, а також про повернення суден та екіпажів, які вимушено залишилися в Україні.