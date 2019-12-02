Жителі Вінничини стали менше користуватись газом



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За рік обсяги споживання впали на 17%

За січень - листопад 2019 року АТ «Вінницягаз» розподілило близько 554 млн м куб. блакитного палива споживачам регіону. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

60% поставлених обсягів припадає на побутових споживачів. Населенню доставлено майже 321 млн куб. м. Решту обсягів отримали непобутові споживачі. Так промисловість Вінниччини спожила майже 130 млн куб. м газу, підприємства ТКЕ 92,5 млн куб. м, бюджетні організації – 11,1 млн куб. м, релігійні організації – 0,33 млн куб. м.

«Обсяги розподілу газу у 2019 році порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились на 17 % або 11,7 млн куб. м. Така тенденція спостерігається вже третій рік поспіль по всіх категоріях споживачів» - говорить комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених об’ємів енергоресурсу. З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються й надходження за надані послуги. В свою чергу газорозподільні мережі потребують обслуговування незалежно від обсягів споживання. Тариф на розподіл природного газу не переглядався НКРЕКП вже майже 5 років. З вартості одного кубометра АТ «Вінницягаз» отримує лише 82 коп. з ПДВ. Через занижений тариф Оператори ГРМ несуть мільйонні збитки.

Ситуацію ускладнює заборгованість перед підприємством за надані споживачам послуги розподілу газу, що на кінець листопада сягнула понад 11,7 млн грн. З них 97 % боргують підприємства – виробники теплової енергії. Решту – пбюджетні організації та комунально-побутові підприємства.