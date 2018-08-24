ЗМІ: Deutsche Bank пригрозив розірвати відносини з Росією



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Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank

У Deutsche Bank обурилися невиконанням РФ правил «знай свого клієнта»

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank пригрозив Росії розірванням ділових контактів у разі невиконання правил «знай свого клієнта» щодо прозорості даних клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

У матеріалі вказано, що лондонський філіал Deutsche Bank направив російському уряду листа з вимогою у 30-денний строк надати інформацію, яку вимагає правило «знай свого клієнта». Проте Росія не відповіла на цей лист, а банк поки не вжив жодних заходів.

«Deutsche Bank наразі проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо стосовно клієнтів», - повідомляється в листі банкіра Гарта Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня, копію якого вивчило агентство Bloomberg.

Джерело надало пояснення, що загалом банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в межах ініціативи з покращення прозорості документації стосовно клієнтів.

Нагадаємо, швейцарський банк Credit Suisse заморозив пов'язані з Росією рахунки на загальну суму 5 мільярдів доларів через санкції США.

За даними центробанку РФ, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярдів доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку, що майже втричі більше, ніж в США.

Натомість у Держдумі назвали «ударом по долару» блокування російських рахунків у Швейцарії.