ЗМІ: Металургійні підприємства зберігають робочі місця, незважаючи на спад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гірничо-металургійні підприємства не звільняють робітників через карантин

Збереження робочих місць – пріоритет для компанії Метінвест

Українські гірничо-металургійні підприємства не звільняють робітників, незважаючи на кризу в економіці. Про це повідомляє Мінпром.

«У період карантину на АрселорМіттал Кривий Ріг не було скорочень робочих через коронавірусну кризу. Зміна чисельності робітників була пов'язана із запланованим закриттям об'єктів, які застаріли і завдавали шкоди навколишньому середовищу, впровадженням нового обладнання та технологій. Звільнені робітники, за їхньою згодою, були максимально працевлаштовані на інші робочі місця». повідомила пресслужба підприємства

У групі Метінвест (міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. До структури групи входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх основних регіонах світу, – ред.) підкреслюють, що традиційно знижують адміністративні витрати, а збереження робочих місць – пріоритет для компанії. На підприємствах Ferrexpo також жоден працівник не був скорочений або відправлений у відпустку без збереження заробітної плати через карантин.

А Побузький феронікелевий комбінат навіть збільшив кількість співробітників. «Ми заповнили 15 вакансій. Це пов'язано не тільки з підвищенням зарплати в кінці 2019 року, а й тим фактом, що люди перестали масово виїжджати на заробітки в Європу», - розповів генеральний директор підприємства Денис Шевченко.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко розповів, що півмільйона робочих місць, про які раніше говорив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, спеціально створюватися не будуть.

Раніше повідомляли, що в Україні з початку карантину кількість безробітних зросла у 1,5 рази.

Кабінет міністрів України запровадив низку змін щодо умов реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. Тепер заяву про надання статусу безробітного можна подати дистанційно - через електронну пошту чи онлайн-портал послуг «Дія».

Як повідомлялося, 13 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді пообіцяв, що уряд затвердить програму створення робочих місць.