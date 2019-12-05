ЗМІ: Пінчук збирається продати свій банк



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Банк «Кредит Дніпро» опосередковано належить Віктору Пінчуку

За інформацією ЗМІ, структури Ярославського проводять оцінку якості активів банку Пінчука

Олігарх Віктор Пінчук може продати свій банк «Кредит Дніпро» бізнесменові Олександру Ярославському.

Про це пише Liga.net з посиланням на джерело в НБУ.

Повідомляється, що структури Ярославського проводять оцінку якості активів банку.

«Угоди ще немає, документів від потенційного покупця ми не отримували. Поки мова йде про лист про наміри, але його також поки не було», — зазначив співрозмовник видання.

У банку «Кредит Дніпро» не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

«Ми не коментуємо чутки», — йдеться у відповіді пресслужбі.

За інформацією ЗМІ, ініціатива про продаж банку виходить від Віктора Пінчука.

Банк «Кредит Дніпро» заснований в 1993 році. Його єдиним акціонером є компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 червня 2018 року по розміру загальних активів (9,4 млрд грн) банк займав 21 місце серед 84 чинних.