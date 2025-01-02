Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
Коваленко сподівається, що потроху буде приходити розуміння до всіх, що це був найдорожчий газ, який можна було собі уявити
фото: ДТЕК

Коваленко: Рішення про зупинку транзиту російського газу необхідно було прийняти ще у 1994 році

1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко вважає цю подію знаковою для української держави, української державності та для українськогї енергосистеми. Про це він написав на свой сторінці у соціальні мережі.

За його словами, це рішення треба було прийняти ще у 1994 році. Проте зараз головне, що воно прийняте і реалізоване.

«Таке важливе і довгоочікуване рішення можна тільки порівняти з відʼєднанням від російської електроенергетичної мережі і приєднанням до єдиної європейської», – написав Коваленко.

Він зазначив, що це фундаментальне відʼєднання України від гачка на якому ми сиділи усі всі ці роки. Через цей гачок ворог увесь час маніпулював країною, політиками та громадянами. Ера умовно «дешевого газу» скінчилась. Коваленко сподівається, що  потроху буде приходити розуміння до всіх, що це був найдорожчий газ, який можна було собі уявити.

Також він наголошує, що це буде зміна ринкових моделей і відносин у всьому регіоні. І Україна в цьому процесі буде брати участь як повноцінний гравець. На нормальній дошці і з зрозумілими правилами. Державні підприємства, приватні бізнеси всі від цього виграють.

«Ми бачимо, що ринки європейські навіть не колихнулись від цього рішення. Це означає, що у Європі вже завершився перехід. І це гарна новина. І це гарна нагода продовжити роботу у напрямку звільнення Європи від залежності від російської нафти», – підкреслив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року трапилася подія історичного масштабу. Україна припинила транзит російського газу до Європи. З огляду на те, що Путін регулярно шантажував Київ перекриттям газу, нинішнє рішення України є кроком нестандартним, ба навіть несподіваним, про який мало хто міг уявити ще кілька років тому. Це рішення веде Україну до ще більшої незалежності від Росії. Але в цій історії мова не лише про Київ та Москву. Як виміряти вигоди і втрати усіх, хто весь час заробляв на газі, з якими ризиками стикнуться країни, які отримували паливо за цим маршрутом – про це у матеріалі «Главкома».

Читайте також:

Теги: газ транзит Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко
Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
Україна ввійшла в новий рік з рекордними коштами на рахунках
Україна ввійшла в новий рік з рекордними коштами на рахунках
Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік
Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
11K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
5142
У Києві знято головний прапор України: причина

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua