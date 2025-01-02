«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України

Коваленко сподівається, що потроху буде приходити розуміння до всіх, що це був найдорожчий газ, який можна було собі уявити

Коваленко: Рішення про зупинку транзиту російського газу необхідно було прийняти ще у 1994 році

1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко вважає цю подію знаковою для української держави, української державності та для українськогї енергосистеми. Про це він написав на свой сторінці у соціальні мережі.

За його словами, це рішення треба було прийняти ще у 1994 році. Проте зараз головне, що воно прийняте і реалізоване.

«Таке важливе і довгоочікуване рішення можна тільки порівняти з відʼєднанням від російської електроенергетичної мережі і приєднанням до єдиної європейської», – написав Коваленко.

Він зазначив, що це фундаментальне відʼєднання України від гачка на якому ми сиділи усі всі ці роки. Через цей гачок ворог увесь час маніпулював країною, політиками та громадянами. Ера умовно «дешевого газу» скінчилась. Коваленко сподівається, що потроху буде приходити розуміння до всіх, що це був найдорожчий газ, який можна було собі уявити.

Також він наголошує, що це буде зміна ринкових моделей і відносин у всьому регіоні. І Україна в цьому процесі буде брати участь як повноцінний гравець. На нормальній дошці і з зрозумілими правилами. Державні підприємства, приватні бізнеси всі від цього виграють.

«Ми бачимо, що ринки європейські навіть не колихнулись від цього рішення. Це означає, що у Європі вже завершився перехід. І це гарна новина. І це гарна нагода продовжити роботу у напрямку звільнення Європи від залежності від російської нафти», – підкреслив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року трапилася подія історичного масштабу. Україна припинила транзит російського газу до Європи. З огляду на те, що Путін регулярно шантажував Київ перекриттям газу, нинішнє рішення України є кроком нестандартним, ба навіть несподіваним, про який мало хто міг уявити ще кілька років тому. Це рішення веде Україну до ще більшої незалежності від Росії. Але в цій історії мова не лише про Київ та Москву. Як виміряти вигоди і втрати усіх, хто весь час заробляв на газі, з якими ризиками стикнуться країни, які отримували паливо за цим маршрутом – про це у матеріалі «Главкома».