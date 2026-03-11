Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей світу: серед них семеро українців

Американське видання Forbes опублікувало останній щорічний рейтинг найбагатших людей світу

Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей світу згадав про сімох українців. Попри триваючу війну, їхні сукупні статки нині оцінюють у майже $18 млрд, інформує «Главком».

Рейтинг Forbes очолює Ілон Маск із $839 млрд, що більш ніж утричі перевищує статок другої людини у списку. Джерело його капіталу – Tesla і SpaceX.

Українські мільярдери у глобальному рейтингу найбагатших людей світу:

Рінат Ахметов ($7,8 млрд) – 477-ме місце у світі. Основа капіталу: металургія та енергетика («Метінвест», ДТЕК).

Віктор Пінчук ($2,8 млрд) – 1504-те місце. Сфери: металургія та медіа (EastOne).

Влад Яценко ($2,2 млрд) – 1913-те місце. Співзасновник фінтех-гіганта Revolut.

Петро Порошенко ($1,5 млрд) – 2600-те місце. Основний актив: кондиційна корпорація Roshen.

Андрій Веревський ($1,2 млрд) – 3017-те місце. Контролює агрохолдинг Kernel.

Вадим Новинський ($1,2 млрд) – 3017-те місце. Власник Smart Holding.

Костянтин Жеваго ($1,2 млрд) – 3017-те місце. Мажоритарний акціонер гірничовидобувної компанії Ferrexpo.

«Главком» писав, що 2025 рік увійшов в історію як період небаченої швидкості накопичення багатства. Статистика приголомшує: щодня у світі з’являвся один новий мільярдер. У звіті Forbes йдеться, що за минулий рік у світі з'явилося 390 нових мільярдерів, тобто більше одного новачка щодня. Найцікавішим фактом дослідження є те, що ера «старих грошей» та родинних династій остаточно відходить на другий план. Майже всі нові учасники глобального списку – це підприємці, які побудували свої імперії самостійно, без багатомільйонного спадку за плечима.

До слова, багатії обирають несподівані формати відпочинку. Планувальник подорожей класу люкс розповів, що у заможних людей популярністю користуються екстримальні походи, тижні читання та подорожі-терапія.