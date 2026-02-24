Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
Велика сімка спрямувала понад пів мільярда євро на відновлення енергетики
скріншот з відео Reuters

Лідери «сімки» підтримали мирні зусилля США та повідомили про нову енергетичну допомогу Києву

Країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням спільну заяву держав G7.

У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів. «Ми висловлюємо нашу незмінну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі разом з іншими партнерами», – зазначено у заяві.

Учасники «сімки» також підкреслили, що лише Україна та Росія можуть досягти мирної угоди шляхом добросовісних переговорів. Крім політичних сигналів, країни G7 відзначили й практичну допомогу Києву, зокрема у сфері енергетики.

З початку року держави «сімки» передали Україні понад 2500 генераторів, а також трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли й обладнання для ремонту енергосистеми. Крім того, до Фонду підтримки енергетики України спрямували нові зобов’язання на суму понад пів мільярда євро.

Нагадаємо, що лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. У заяві зазначено, що учасники підтвердили повну та довгострокову підтримку України в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, а також у захисті європейської безпеки.

До слова, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро для підтримки державних функцій і безпеки. За її словами, фінансування спрямоване на забезпечення безперервної роботи ключових державних сервісів, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки в Європі.

 

Читайте також:

Теги: росія Велика сімка Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
9 лютого, 03:13
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
15 лютого, 07:46
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
19 лютого, 14:01
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
20 лютого, 13:31
Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
21 лютого, 10:59
«Ахмат» оголосив про перехід 21-річного Валоїса 25 січня 2026 року
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
19 лютого, 15:40
Зеленський і спікер Сейму Польщі обговорили підтримку України
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
Вчора, 21:24

Політика

Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі
ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі
Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України
Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua