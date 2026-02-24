Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України

Лідери «сімки» підтримали мирні зусилля США та повідомили про нову енергетичну допомогу Києву

Країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням спільну заяву держав G7.

У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів. «Ми висловлюємо нашу незмінну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі разом з іншими партнерами», – зазначено у заяві.

Учасники «сімки» також підкреслили, що лише Україна та Росія можуть досягти мирної угоди шляхом добросовісних переговорів. Крім політичних сигналів, країни G7 відзначили й практичну допомогу Києву, зокрема у сфері енергетики.

З початку року держави «сімки» передали Україні понад 2500 генераторів, а також трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли й обладнання для ремонту енергосистеми. Крім того, до Фонду підтримки енергетики України спрямували нові зобов’язання на суму понад пів мільярда євро.

Нагадаємо, що лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. У заяві зазначено, що учасники підтвердили повну та довгострокову підтримку України в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, а також у захисті європейської безпеки.

До слова, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро для підтримки державних функцій і безпеки. За її словами, фінансування спрямоване на забезпечення безперервної роботи ключових державних сервісів, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки в Європі.