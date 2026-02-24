Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. 24 лютого 2026 року

Сікорський: «Я тут, щоб висловити солідарність з українським народом»

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом в Україну. Про це він повідомив у соцмережі X, інформує «Главком».

«24 лютого 2026 року. Київ. Україна. Я тут, щоб висловити солідарність з українським народом у четверту річницю жорстокого нападу Росії на Україну»,– написав Сікорський.

24 lutego 2026. Kijów. Ukraina.



Jestem tu, by w czwartą rocznicę brutalnego ataku Rosji na Ukrainę wyrazić solidarność z narodem ukraińskim. pic.twitter.com/nL9BRXHTXl — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 24, 2026

Радослав Сікорський разом із українським колегою Андрієм Сибігою обговорили подальший тиск на агресора, зазначивши, що Європейський Союз не може бути заручником шантажу двох окремих країн.

«Я був радий розпочати цей активний день у Києві з моїм польським другом і колегою Радославом Сікорським. Ми обговорили результати Женевської зустрічі, важливу роль Польщі у просуванні мирних зусиль і зміцненні Європи, а також нашу оборонну співпрацю. Ми також говорили про подальший тиск на агресора, включаючи 20-й пакет санкцій ЄС. Ми погодилися, що ЄС не може бути заручником шантажу двох окремих країн. Радеку, я вдячний за ваш візит, а також за вашу і Польщі непохитну підтримку та лідерство», – написав Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Раніше до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, який здійснив перший візит до столиці України.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.