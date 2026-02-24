Головна Київ Новини
Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів

Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. 24 лютого 2026 року
фото: Andrii Sybiha/мережа Х

Сікорський: «Я тут, щоб висловити солідарність з українським народом»

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом в Україну. Про це він повідомив у соцмережі X, інформує «Главком».

«24 лютого 2026 року. Київ. Україна. Я тут, щоб висловити солідарність з українським народом у четверту річницю жорстокого нападу Росії на Україну»,– написав Сікорський.

Радослав Сікорський разом із українським колегою Андрієм Сибігою обговорили подальший тиск на агресора, зазначивши, що Європейський Союз не може бути заручником шантажу двох окремих країн.

«Я був радий розпочати цей активний день у Києві з моїм польським другом і колегою Радославом Сікорським. Ми обговорили результати Женевської зустрічі, важливу роль Польщі у просуванні мирних зусиль і зміцненні Європи, а також нашу оборонну співпрацю. Ми також говорили про подальший тиск на агресора, включаючи 20-й пакет санкцій ЄС. Ми погодилися, що ЄС не може бути заручником шантажу двох окремих країн. Радеку, я вдячний за ваш візит, а також за вашу і Польщі непохитну підтримку та лідерство», – написав Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії. 

Раніше до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, який здійснив перший візит до столиці України.

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин російського повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого 2026 року, рівно чотири роки, як російський диктатор Володимир Путін бере Київ за три дні.

Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
Сікорський у четверті роковини вторгнення приїхав до Києва: головні теми переговорів
Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
Четверті роковини повномасштабної війни: які іноземні лідери прибули в Україну
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет

