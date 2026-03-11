Головна Світ Соціум
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Forbes оприлюднив звіт про найбагатших людей планети
Ілюстративне зображення Forbes

Минулий рік став справжньою фабрикою надбагатіїв

Згідно з фінальним звітом Forbes, 2025 рік увійшов в історію як період небаченої швидкості накопичення багатства. Статистика приголомшує: щодня у світі з’являвся один новий мільярдер, інформує «Главком».

У звіті йдеться, що за минулий рік у світі з'явилося 390 нових мільярдерів, тобто більше одного новачка щодня.

«Це другий найкращий рік за всю історію спостережень для нових мільярдерів після 2021 року, коли через пандемію 493 людини вперше потрапили до клубу», – йдеться в повідомленні. 

Найцікавішим фактом дослідження є те, що ера «старих грошей» та родинних династій остаточно відходить на другий план. Майже всі нові учасники глобального списку – це підприємці, які побудували свої імперії самостійно, без багатомільйонного спадку за плечима.

Найбагатші люди світу

Рейтинг очолює Ілон Маск із $839 млрд, що більш ніж утричі перевищує статок другої людини у списку. Джерело його капіталу – Tesla і SpaceX.

Друге й третє місця посідають засновники Google Ларрі Пейдж ($257 млрд) і Сергій Брін ($237 млрд). Далі йдуть Джефф Безос (Amazon, $224 млрд) і Марк Цукерберг (Facebook/Meta, $222 млрд) – обидва наростили статки на тлі буму штучного інтелекту.

В яких країнах найбільше мільйонерів?

За кількістю нових мільярдерів лідирують Сполучені Штати Америки.

  • США – 106 багатіїв. 
  • Китай – 55 багатіїв. 
  • Німеччина – 42 нових мільярдерів,
  • Індія – 30 багатіїв.

Повідомляється, що майже дві третини нових мільярдерів світу заробили свої статки самостійно, не успадковуючи їх. Це включає трьох 22-річних співзасновників стартапу з рекрутингу в галузі штучного інтелекту Mercor: Брендана Фуді, Адарша Хіремата та Сурью Мідху ($2,2 млрд на кожного). 

Найвідоміші новачки, що потрапили до рейтингу

Серед найвідоміших новачків – співачка та авторка пісень Бейонсе Ноулз-Картер, статки якої оцінюють приблизно в $1 млрд завдяки продажу музики, гастролям та колекціонуванню мистецтва разом із чоловіком-мільярдером Jay-Z ($2,8 млрд).

Також значиться режисер Джеймс Кемерон, автор хітів «Титанік» , «Аватар» та «Термінатор» , також дебютував серед знаменитостей зі статками $1,1 млрд. 

Наймолодшою серед новачків і наймолодшим мільярдером світу стала 20-річна Амелі Фойгт Трехес ($1,1 млрд), дід якої був співзасновником бразильської компанії WEG. Вона молодша за німецького спадкоємця фармацевтичної компанії Йоганнес фон Баумбах ($6,6 млрд), який дебютував у списку минулого року.

Загалом статки мільярдерів у 2025 році зросли більш ніж на 16% ‒ утричі швидше за середній показник останніх п’яти років. Наразі вони досягають $18,3 трлн – найвищого рівня в історії.

Найбагатші українці

Стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа. «Главком» писав, що багатії все частіше зберігають своє золото в Сінгапурі через зростання глобальних ризиків.

Неподалік від аеропорту Сінгапуру розташована шестиповерхова споруда, вкрита оніксом і забезпечена надійною охороною. За її сталевими дверима заховані золоті та срібні злитки на суму приблизно $1,5 млрд. Сховище містить величезну камеру схову, заввишки в три поверхи, заповнену тисячами сейфів. З початку 2025 року до квітня сховище отримало на 88% більше замовлень на зберігання золота і срібла порівняно з тим самим періодом 2024 року.

Нагадаємо, американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.

