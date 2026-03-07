Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Національний банк готовий підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою
фото: НБУ

НБУ вживає превентивних заходів для забезпечення готівкової валютної ліквідності банків

Національний банк України ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Незважаючи на те, що загальна ситуація на валютному ринку залишається стабільною, а обсяги готівкової валюти в касах банків відповідають минулорічним показникам, виникли логістичні виклики.

«Незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону», - зазначили в НБУ.

За даними регулятора, загальна ситуація на валютному ринку є стійкою. Наразі діє режим керованої гнучкості, тому курс гривні може коливатися в обидва боки залежно від балансу попиту та пропозиції.

«З огляду на це Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності», - підкреслили в НБУ.

Як відомо, Національний банк рекомендує банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень. 

«Главком» писав, що Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Серед затриманих українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько, Олег Чабауюк.

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга подякував українській команді в МЗС та посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.

Читайте також:

Теги: Нацбанк гривня валюта валютні операції Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЗСУ ламають плани російського наступу
Контратаки ЗСУ під Гуляйполем: чи зірве Україна літній план Росії
Вчора, 10:01
Україна вперше з 2023 року показала чистий приріст території
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
4 березня, 10:35
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»
2 березня, 17:58
Росіяни намагаються просунутися до Гуляйполя. Огляд фронту
Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?
27 лютого, 17:41
Зустріч Володимира Зеленського із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере: що відомо
25 лютого, 14:05
Опозиція Словаччини звернулась до прокуратури через рішення Фіцо
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику
24 лютого, 15:41
У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ
Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України
19 лютого, 16:30
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54

Події в Україні

Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
Атака на Харків: під завалами знайдено тіло дитини
Атака на Харків: під завалами знайдено тіло дитини
Російський терор балістикою та дронами: Зеленський повідомив про загиблих у Харкові
Російський терор балістикою та дронами: Зеленський повідомив про загиблих у Харкові

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua