Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні

НБУ вживає превентивних заходів для забезпечення готівкової валютної ліквідності банків

Національний банк України ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Незважаючи на те, що загальна ситуація на валютному ринку залишається стабільною, а обсяги готівкової валюти в касах банків відповідають минулорічним показникам, виникли логістичні виклики.

«Незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону», - зазначили в НБУ.

За даними регулятора, загальна ситуація на валютному ринку є стійкою. Наразі діє режим керованої гнучкості, тому курс гривні може коливатися в обидва боки залежно від балансу попиту та пропозиції.

«З огляду на це Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності», - підкреслили в НБУ.

Як відомо, Національний банк рекомендує банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

«Главком» писав, що Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Серед затриманих українців: Олександр Кучеряний, Петро Качалов, Геннадій Кузнєцов, Сергій Сидоренко, Валерій Канасбевич, Сергій Малько, Олег Чабауюк.

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга подякував українській команді в МЗС та посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.