Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
фото з відкритих джерел

Київ став «весільною столицею» України

Після тривалого періоду спаду в Україні зафіксовано нову хвилю реєстрацій шлюбів. За даними Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації, у 2025 році кількість нових сімей зросла на 10%, тоді як кількість розлучень скоротилася на 12%. Попри позитивну динаміку, статистика залишається складною: на кожні 10 нових союзів припадає 7 розірвань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

У 2025 році в Україні було зареєстровано 165 587 шлюбів. Проте приріст відбувся лише у трьох областях, які стали основними центрами тяжіння для нових родин:

  • Київ: Кожна четверта нова сім'я утворилася у столиці (37 898 одружень). Це у 1,8 раза більше, ніж у 2024 році, і навіть у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
  • Дніпропетровщина: Друге місце з показником 19 151 шлюб (зростання на третину).
  • Львівщина: Замкнула трійку лідерів – 13 325 пар офіційно оформили стосунки.
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика фото 1
інфографіка: Опендатабот

Водночас на прифронтовій Донеччині кількість шлюбів скоротилася на 40%, а на Черкащині та Рівненщині – на 15% та 14% відповідно.

В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика фото 2
інфографіка: Опендатабот

Минулого року розлучилися 124 785 родин. Хоча це на 12% менше, ніж у кризовому 2024-му (коли кількість нових та розірваних шлюбів була майже однаковою), цифра залишається високою.

Більшість пар (понад 98 тисяч) розлучалися через суд. Кількість розлучень через органи реєстрації актів цивільного стану скоротилася суттєво – на 23% (понад 26 тисяч випадків).

В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика фото 3
інфографіка: Опендатабот

Поступово українці стають більш прагматичними у питаннях сімейних фінансів. Торік 2 773 пари уклали шлюбні договори.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно підтвердила, що без узаконення стосунків одностатевих пар шлях України до Євросоюзу залишиться закритим. Так Європейська комісія відповіла на звернення кількох українських правозахисних організацій стосовно законопроєкту № 14394 – проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права спільноти. 

Читайте також:

Теги: шлюб Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
6 лютого, 18:28
У РФ заявляють про підпільні переговори з деякими лідерами Європи
Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи
6 лютого, 09:43
Нові зміни мають набути чинності 6 червня 2026 року
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
9 лютого, 14:43
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
12 лютого, 15:43
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
17 лютого, 09:10
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Білий дім прокоментував чутки про переговори навколо Донбасу
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
27 сiчня, 13:48
7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях
Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки
7 лютого, 10:59
Російські військові вийшли до позицій ЗСУ після переговорів через чат-бот «Хочу жити»
Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн
Вчора, 17:52

Суспільство

Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua