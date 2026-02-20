В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика

Київ став «весільною столицею» України

Після тривалого періоду спаду в Україні зафіксовано нову хвилю реєстрацій шлюбів. За даними Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації, у 2025 році кількість нових сімей зросла на 10%, тоді як кількість розлучень скоротилася на 12%. Попри позитивну динаміку, статистика залишається складною: на кожні 10 нових союзів припадає 7 розірвань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

У 2025 році в Україні було зареєстровано 165 587 шлюбів. Проте приріст відбувся лише у трьох областях, які стали основними центрами тяжіння для нових родин:

Київ: Кожна четверта нова сім'я утворилася у столиці (37 898 одружень). Це у 1,8 раза більше, ніж у 2024 році, і навіть у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

Дніпропетровщина: Друге місце з показником 19 151 шлюб (зростання на третину).

Львівщина: Замкнула трійку лідерів – 13 325 пар офіційно оформили стосунки.

інфографіка: Опендатабот

Водночас на прифронтовій Донеччині кількість шлюбів скоротилася на 40%, а на Черкащині та Рівненщині – на 15% та 14% відповідно.

інфографіка: Опендатабот

Минулого року розлучилися 124 785 родин. Хоча це на 12% менше, ніж у кризовому 2024-му (коли кількість нових та розірваних шлюбів була майже однаковою), цифра залишається високою.

Більшість пар (понад 98 тисяч) розлучалися через суд. Кількість розлучень через органи реєстрації актів цивільного стану скоротилася суттєво – на 23% (понад 26 тисяч випадків).

інфографіка: Опендатабот

Поступово українці стають більш прагматичними у питаннях сімейних фінансів. Торік 2 773 пари уклали шлюбні договори.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно підтвердила, що без узаконення стосунків одностатевих пар шлях України до Євросоюзу залишиться закритим. Так Європейська комісія відповіла на звернення кількох українських правозахисних організацій стосовно законопроєкту № 14394 – проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права спільноти.