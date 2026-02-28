«Їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати» – Зеленський про системи Nasams

Володимир Зеленський: Норвегія стала одним із найнадійніших союзників

Президент України Володимир Зеленський розповів про постачання норвезьких систем NASAMS. Президент висловив глибоку вдячність Королівству Норвегія за стратегічну військову та енергетичну підтримку. Глава держави підкреслив, що саме норвезька єдність у парламенті стала взірцем для всього світу в питанні допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли. Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо», – заявив президент.

Цієї зими Норвегія відіграла важливу роль у виживанні української енергосистеми. Після системних ударів РФ по газовій інфраструктурі саме норвезький газ допоміг збалансувати дефіцит. Зеленський підкреслив, що ця допомога була вчасною та життєво необхідною для мільйонів українців.

«Паралельно ми працювали над спільним виробництвом і системами IRIS-T. І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре. Цієї зими Норвегія також допомогла нам із газом, який нам був потрібен після російських ударів по енергетиці, зокрема по нашій газовій інфраструктурі. І народ Норвегії підтримує ці рішення. Усі партії в парламенті також їх підтримують. Дякую. У всіх країнах є своя внутрішня політика, але єдність норвезького парламенту щодо України є надважливою, і ми це цінуємо», – зазначив Зеленський.

Україна та Норвегія вже розпочали спільну роботу над виробництвом дронів. Крім того, Норвегія посідає друге місце у світі за обсягом внесків до Міжнародного фонду підтримки України (PURL).

«Усі ці речі, а також робота над дронами, яку ми розпочали, і те, що Норвегія друга за обсягом внесків до PURL, – усе це надзвичайно цінується в Україні», – розповів Зеленський.

«Були й ті, хто закликав нас припинити роботу над проєктом резолюції ГА ООН «Підтримка тривалого миру в Україні». Я сказав: «Ні, жодних кроків назад». Адже є багато країн, які нас підтримують. Потім різні партнери пропонували нам текст резолюції без двох слів: «російська агресія». Я сказав: «Ні, це російська агресія». Якщо ми не включимо ці слова, люди забудуть про це за два-три роки. Резолюцію підтримали 107 країн – ми вдячні кожній із них, – хоча прогнозували, що буде близько 80 голосів, і не більше», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Основним фокусом переговорів стало зміцнення енергетичної безпеки та перехід до довгострокового стратегічного партнерства.