Буданов поділився своїм баченням безпечного майбутнього України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов вважає, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру
фото: gur.gov.ua

Дипломатичні зусилля мають сенс лише тоді, коли за ними стоїть сильна армія, наголошує глава Офісу президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов переконаний, що поєднання сильної армії та принципів справедливості є ключем до стабільного та безпечного майбутнього України. Таку думку він висловив під час міжнародної конференції з питань правосуддя «Justice Conference».

«Хочу нагадати нам усім: запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри і нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України», – наголосив очільник Офісу президента.

За його словами, дипломатичні зусилля мають сенс лише тоді, коли за ними стоїть сильна армія, здатна гарантувати безпеку держави та створити передумови для досягнення справедливого миру.

Водночас справедливість, на думку керівника Офісу президента, це ще й ефективний інструмент стримування.

«Як людина, яка багато років займається питаннями безпеки, скажу вам наступне: справедливість – це інструмент стримування, що суттєво зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою», – резюмував Буданов натякаючи, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру і стабільного геополітичного порядку.

Раніше Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом.

Теги: Кирило Буданов фронт армія війна росія Україна

