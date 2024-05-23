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Генштаб ЗСУ повідомив про «напружену ситуацію» на Покровському напрямку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генштаб ЗСУ повідомив про «напружену ситуацію» на Покровському напрямку
З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

За даними штабу, «напруженою ситуацією» є в районах Уманського і Новоселівки

Російські війська інтенсивно атакували українських захисників на Покровському напрямку, де протягом дня здійснили 22 атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:30.

З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, за підтримки авіації і артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, контрольована.

Нагадаємо, українські військові збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це йдеться в повідомленні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Напередодні українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб озброєння втрати ворог

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