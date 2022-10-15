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Влада попередила про затримку виплат військовим: у чому причина

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Влада попередила про затримку виплат військовим: у чому причина
Міноборони щомісяця здійснює фінансування потреб грошового забезпечення військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Затримки пов'язані із необхідністю внесення Верховною Радою змін до бюджету

В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну перегляд Державного бюджету на 2022 рік відбувається щокварталу. У зв'язку із цим можуть відбуватися деякі затримки виплат військовослужбовцям. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що оскільки Міноборони щомісяця здійснює фінансування потреб грошового забезпечення військовослужбовців обсягом, передбаченим на рік, то може відбуватися певна затримка виплати коштів. Це пов'язано із необхідністю внесення Верховною Радою змін до бюджету.

Наприклад, у серпні виплати пройшли із затримкою до двох тижнів. Тоді після ухвалення рішення парламенту Міноборони опрацювало фінансування грошового забезпечення військових протягом двох днів.

Водночас вже за підсумками вересня було профінансовано військові частини 83% щомісячного грошового забезпечення. Йдеться, зокрема, і про нарахування за тарифними розрядами відповідно до посад, виплат за вислугу років та окладу за військовим званням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підготували довідник по виплатах українцям, які втратили рідних, або постраждали унаслідок війни Росії проти України. 

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

Теги: военные соцвиплати військові міністр Міноборони наказ фінансування

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