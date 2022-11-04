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Бронювання військовозобов’язаних. Рада ухвалила нові правила

Альона Боженко
glavcom.ua
Бронювання військовозобов’язаних. Рада ухвалила нові правила
Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних
фото ілюстративне

Закон уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації

Сьогодні, 4 листопада 2022 року Верховною Радою України було прийнято довгоочікуваний закон (законопроєкт № 7687) про зміни в порядку бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

«Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації», – пише Железняк.

Повідомляється, що «ЗА» проголосували 290 депутатів.

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також за словами представника уряду у парламенті Тараса Мельничка, закон уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:

  • передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко повідомив, що бронюванню підлягають:

  • військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
  • Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Нагадаємо, 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку.

Теги: самоврядування мобілізація президент бізнес депутат закон населення

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