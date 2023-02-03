Головна Техно Телеком
search button user button menu button

В Україні запрацювала мережа вуличного безкоштовного Wi-Fi: яким містам пощастило

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Україні запрацювала мережа вуличного безкоштовного Wi-Fi: яким містам пощастило
фото з відкритих джерел

Послуга доступна навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення

Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» відкрила мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів - одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв'язку з близькими, рідними, колегами», — каже директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.

Близько 700 публічних Wi-Fi-зон у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже працюють і сервісом можна скористатись. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безкоштовно скористатися Інтернетом.

Дуже важливо, що послуга доступна навіть в умовах тимчасової відсутності світла — орієнтовно впродовж 2-4 годин після того, як припинилося електроживлення.

В компанії наголошують, що проєкт дає можливість можливість безкоштовно скористатися доступом до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від телекомунікаційної шафи. Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом та технічними параметрами пристрою споживача.

Назва мережі —  UKRTELECOM_FREE.

Теги: інтернет Укртелеком енергетика Київ Дніпро Одеса Харків Львів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла
Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю
29 сiчня, 08:03
Після новорічних свят в Україні знову стали масово відключати світло
Енергетична парасолька над Києвом. Як Україна готується до нових ракетних ударів Енергетична тривога
10 сiчня, 22:33
розвиток зеленої енергетики може зміцнити енергетичну безпеку України й Європи загалом
Майже 1 ГВт проєктів вітроенергетики стоїть на паузі через війну, – Міненерго
9 сiчня, 13:19

Телеком

В Україні запрацювала мережа вуличного безкоштовного Wi-Fi: яким містам пощастило
В Україні запрацювала мережа вуличного безкоштовного Wi-Fi: яким містам пощастило
Справа щодо АМКУ та медіагруп: суд ухвалив рішення
Справа щодо АМКУ та медіагруп: суд ухвалив рішення
В Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів
В Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів
SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink
SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink
Російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки
Російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки
Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити
Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
9913
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
8431
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
6731
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч

Новини

Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38
Резолюція ЄС щодо України, чистка кадрів у Міноборони. Головне за 2 лютого
Вчора, 21:22
СБУ викрила жителя Харківщини, який постачав комплектуючі для російських підводних човнів
Вчора, 20:03
Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР»
Вчора, 17:52

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту