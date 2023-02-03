В Україні запрацювала мережа вуличного безкоштовного Wi-Fi: яким містам пощастило
Послуга доступна навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення
Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» відкрила мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів - одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв'язку з близькими, рідними, колегами», — каже директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.
Близько 700 публічних Wi-Fi-зон у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже працюють і сервісом можна скористатись. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безкоштовно скористатися Інтернетом.
Дуже важливо, що послуга доступна навіть в умовах тимчасової відсутності світла — орієнтовно впродовж 2-4 годин після того, як припинилося електроживлення.
В компанії наголошують, що проєкт дає можливість можливість безкоштовно скористатися доступом до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від телекомунікаційної шафи. Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом та технічними параметрами пристрою споживача.
Назва мережі — UKRTELECOM_FREE.
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