Сирський повідомив, якою буде мінімальна зарплата військових

В Україні планують реформувати систему грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема передбачено підвищення мінімального рівня зарплати для військових. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв'ю «Мілітарному», передає «Главком».

«Мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тисяч гривень», – сказав генерал.

За словами Сирського, реформа також включатиме додаткові виплати для окремих категорій військовослужбовців, передусім для тих, хто безпосередньо бере участь в активних бойових діях.

«У першу чергу – для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад і морської піхоти», – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Пропонується щорічна винагорода за укладання контракту у розмірі 27 тис. грн та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тис. грн.

До слова, парламентський Комітет з питань бюджету підтримав зміни до законодавства, які передбачають цільове використання військового збору. Тепер ці кошти пропонують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету для забезпечення зарплат військовослужбовців.

