Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету

Лариса Голуб
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Бюджетний комітет рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військовослужбовців

Парламентський Комітет з питань бюджету підтримав зміни до законодавства, які передбачають цільове використання військового збору. Тепер ці кошти пропонують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету для забезпечення зарплат військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

Повідомляється, що профільний парламентський комітет розглянув законопроєкт №15167 (та суміжний №15110) і рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу та в цілому.

Згідно з документом, військовий збір змінить свій статус у структурі бюджету:

  • Спецфонд замість загального: Кошти будуть зараховуватися не до загального фонду, а до спеціального.
  • Цільове призначення: Весь обсяг зібраних коштів – а це понад 200 млрд грн на рік – можна буде використовувати винятково на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
  • Терміни дії: Новий механізм має запрацювати з 1 січня 2027 року і діятиме до кінця третього року після завершення воєнного стану.

«Цей крок має більш політичне значення, оскільки наразі майже всі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони», – зазначила Роксолана Підласа.

Голосування за цей документ у сесійній залі очікується вже 12 травня.

Зауважимо, з грудня 2024 року ставка військового збору для більшості доходів фізичних осіб становить 5%. Крім того, на розгляд Ради подавався проєкт №15177, який пропонував розпочати таке переспрямування коштів ще раніше – з липня 2026 року.

«Главком» писав, що з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тис. грн – утричі більше, ніж у 2025-му. Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат – «бойових».

Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ – 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів – 23 999 грн.

Нагадаємо, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень.

