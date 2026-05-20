Курс валют 20 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 20 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар залишився без змін, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15, євро – 51,29 грн, польського злотого – 12,08 грн. Долар залишився на тому ж рівні, євро опустився на 20 коп., а злотий зменшився 3 коп.

Курс валют станом на 20 травня 2026 року