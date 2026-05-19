Курс валют 19 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 19 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15, євро – 51,41 грн, польського злотого – 12,11 грн. Долар виріс на 8 коп., євро піднявся на 15 коп., а злотий додав 4 коп.
Курс валют станом на 19 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,1591
|51,4100
|59,0584
|12,1120
|56,2214
|
Ощадбанк
|43,85 / 44,40
|51,20 / 51,90
|57,90 / 59,90
|11,60 / 12,14
|54,90 / 56,90
|
Приватбанк
|43,80 / 44,40
|50,80 / 51,80
|57,50 / 59,20
|11,60 / 12,10
|56,15 / 59,00
|
ПУМБ
|43,90 / 44,50
|51,30 / 52,00
|58,20 / 59,60
|11,90 / 12,20
|-
|
monobank
|43,96 / 44,43
|51,20 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,88 / 44,37
|51,00 / 51,75
|56,50 / 60,40
|11,40 / 12,50
|53,30 / 57,40
|
OTP Bank
|43,65 / 44,25
|50,95 / 51,95
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,80 / 44,39
|50,90 / 51,80
|57,45 / 59,75
|-
|54,85 / 56,85
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0