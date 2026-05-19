Курс валют 19 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 19 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,15, євро – 51,41 грн, польського злотого – 12,11 грн. Долар виріс на 8 коп., євро піднявся на 15 коп., а злотий додав 4 коп.

