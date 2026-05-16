День науки в Україні: скільки заробляють науковці у 2026 році

Оклади науковців досі одні з найнижчих серед бюджетників – але держава взялася за зміни

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День науки. Цього року свято припадає на 16 травня. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи науковців у 2026 році.

Коли і як з'явилося свято

Українське свято з'явилося у 1997 році – тоді Президент підписав відповідний указ за ініціативи вчених, наукових установ і профспілок. З того часу його відзначають щороку у третю суботу травня. Окремо існує міжнародний аналог – Всесвітній день науки за мир і розвиток, заснований ЮНЕСКО. Його відзначають 10 листопада.

Наукова база України – одна з найпотужніших на пострадянському просторі. НАН України заснована ще 27 листопада 1918 року і сьогодні об'єднує три секції, близько 14 відділень і 170 інститутів та наукових установ. Загалом в країні діють понад 1 400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, де працюють більш ніж 7 000 докторів і 78 000 кандидатів наук.

Скільки заробляють науковці у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата в науковій сфері становить 15–18 тис. грн, за деякими оцінками – 12–15 тис. грн. Молоді фахівці на початку кар'єри отримують близько 10–12 тис. грн.

Контраст із держслужбовцями вражаючий: середня зарплата в центральних органах влади влітку 2025 року сягала 59 600 грн.

Оклади в НАН України

Посадові оклади в Національній академії наук на 2026 рік залежать від посади. Президент НАН отримує 22 463 грн; віцепрезидент – 21 439 грн; академік-секретар – 19 312 грн.

Провідний науковий співробітник заробляє близько 15–15,4 тис. грн, старший – 13,8–14,2 тис. грн, науковий співробітник – 12–12,7 тис. грн. Мінімальна гарантована зарплата працівників НАН у 2026 році – 8 647 грн.

Надбавки і доплати

Чинна система передбачає обов'язкові надбавки. За науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) доплачують 15% від окладу, доктора наук – 25%. За вчене звання доцента – 25%, професора – 33%. Надбавка за стаж – від 10% (від 3 років) до 30% (понад 20 років).

Наприклад, зарплата професора зі стажем 12 років у 2025 році становила близько 21 589 грн (або 16 624 грн «на руки»).

Реформа 2026 року: плюс 50%

МОН розробило план збільшення зарплат науковців на 50% протягом 2026 року за моделлю «30% + 20%». Замість розподілу коштів «на установу» впроваджується фінансування за результатами атестації. Додатково на науку спрямовано 3 млрд грн – найрезультативніші працівники можуть отримати до 10 тис. грн надбавки щомісяця. У держзамовленнях на науково-технічну продукцію зарплата науковця має сягати до 35 тис. грн.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт про мінімальний посадовий оклад науково-педагогічних працівників у 30 тис. грн. Якщо його ухвалять, асистент чи викладач отримуватиме 30 000 грн, старший викладач – 33 000 грн, доцент – 36 300 грн, професор – 39 930 грн.

Гранти та IT

Науковці, залучені до міжнародних проєктів на кшталт «Горизонт Європа» або замовлень бізнесу, заробляють у рази більше за бюджетні оклади. Відомі випадки виплат до 1 млн грн на місяць під час великих інженерних проєктів.

Фахівці з даних в IT-секторі також значно попереду: медіана для аналітиків даних — $2 200, для Data Engineers — $3 550. У не-IT компаніях ці показники нижчі — $1 500–1 600.