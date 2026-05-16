16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 16 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 травня в Україні відзначають День науки, а у світі – Всесвітній день скрипки, Міжнародний день світла та Всесвітній день спортивного орієнтування. Православні вшановують пам'ять преподобного Теодора Освященного.

Зміст

Свята в Україні

День науки в Україні

Щороку третьої суботи травня в Україні відзначають День науки. Свято встановлено указом президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року, щоб підкреслити роль науки в розвитку держави та вшанувати працю вчених, дослідників і викладачів. Вищою державною науковою організацією країни є Національна академія наук України, утворена 27 листопада 1918 року. 

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день скрипки

16 травня відзначають Всесвітній день скрипки. Цей інструмент є одним із найдавніших струнних у сучасному вигляді, а «золотим стандартом» вважаються скрипки майстрів XVII–XVIII століть, зокрема італійських шкіл.

Міжнародний день світла

Свято проголосила UNESCO 2017 року, щоб підкреслити роль світла та світлових технологій у житті людини. Дата пов'язана з першою успішною демонстрацією лазера у 1960 році американським фізиком Теодором Мейманом – відкриттям, яке стало революційним для науки і техніки.

Всесвітній день спортивного орієнтування

Його започаткувала International Orienteering Federation 2016 року. Спортивне орієнтування – це вид спорту, де учасники за допомогою карти та компаса мають якнайшвидше пройти заданий маршрут через контрольні пункти, найчастіше в природному середовищі: лісі, парку або гірській місцевості.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Феодора Освяченого

16 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Освяченого – учня святого Пахомія Великого. Теодор виховувався в суворій чернечій традиції Тавенісійської обителі, де Пахомій запровадив перші організовані монастирські правила спільножиття. Він відзначався глибокою духовною дисципліною, смиренням і здатністю управляти братією, тому згодом виконував обов'язки настоятеля після смерті свого вчителя.

Народні вірування та прикмети

  • Зацвіла горобина – холодів більше не буде, встановиться стійке тепло.
  • Дуб раніше за ясен розпустив листя – літо буде посушливим.
  • Дощ і жаби кумкають – незабаром розпогодиться.
  • Гримить грім – до гарного врожаю зерна.
  • Бджоли літають далеко від вулика – погода буде гарною.
  • На осиці багато сережок – буде великий врожай вівса.

Що не можна робити сьогодні:

  • Лінуватися: навіть у свято ледарювання вважалося гріхом, що веде до духовної слабкості.
  • Сваритися з сусідами або членами родини – щоб не накликати довготривалих негараздів.
  • Мити голову – за народним повір'ям, це може призвести до непорозумінь або хвороб.
  • Пускати чужих до хліва – щоб не зурочити худобу.

Історичні події

  • 1648 – військо Богдана Хмельницького, підтримане татарською кіннотою Тугай-бея, здобуло перемогу під Жовтими Водами над армією Речі Посполитої на чолі з Стефаном Потоцьким. Натхненні успіхом, козаки рушили до Корсуня, де через десять днів оточили і розгромили армію гетьманів Миколая Потоцького і Марціна Калиновського.
  • 1920 – Жанну д'Арк канонізувала римська католицька церква.
  • 1929 – у готелі Hollywood Roosevelt Hotel в Лос-Анджелесі за присутності 270 гостей вперше відбулася церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтва. Найкращим фільмом визнано «Крила», найкращим режисером – Френка Борзейгі за «Сьоме небо», найкращою актрисою – Джанет Гейнор.
  • 1966 – Capitol Records випустила альбом «Pet Sounds» гурту Beach Boys – один із перших концептуальних альбомів в історії рок-музики.
  • 1980 – Parlophone випустила «McCartney II» – третій сольний альбом Пола Маккартні, який він записав самостійно, зігравши на всіх інструментах разом із дружиною Ліндою.
  • 1985 – найкращим новачком НБА названо Майкла Джордана, який набирав у середньому 28,2 очки за гру.
  • 1995 – компанія Dell виготовила перший настільний комп'ютер на двох процесорах Pentium.
  • 2004 – українська співачка Руслана Лижичко з піснею «Дикі танці» виграла 49-й пісенний конкурс «Євробачення» у Стамбулі, здобувши право вперше провести конкурс в Україні.
  • 2008 – після чотирнадцяти років переговорів Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі, що відкрило доступ українських товарів до світових ринків і дало змогу розпочати переговори про Угоду про асоціацію з ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Петро, Тимофій, Федосій. 

