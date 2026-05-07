День фізика: скільки заробляють науковці та вчителі в Україні

Вікторія Літвінова

Фізики-науковці та вчителі цієї дисципліни у 2026 році вперше отримали суттєве підвищення зарплат після реформи МОН
Реформа фінансування науки та освіти дає змогу фізикам заробляти до 35 000 грн і більше

Щороку 7 травня студенти та науковці відзначають День фізика – неофіційне свято, що зародилося у 1959 році в університетському середовищі. У 2026 році він збігся з переломним моментом для галузі: зарплати педагогів і науковців вперше зросли на 30% з початку року, а наступне підвищення заплановане вже з 1 вересня. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фізиків у 2026 році. 

Свято зі студентською душею

День фізика – популярне неофіційне свято, яке традиційно відзначають 7 травня. Воно об'єднує студентів, викладачів і науковців, які присвятили себе вивченню законів природи. Святкування зародилося у студентському середовищі у 1959 році під назвою «День Архімеда» – саме тоді 7 травня жартівливо оголосили днем народження давньогрецького вченого. З часом традиція поширилася на провідні університети України – зокрема КНУ імені Тараса Шевченка та ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Заходи традиційно мають неформальний та гумористичний характер:

  • паради фізиків у білих халатах із науковими плакатами;
  • демонстрація фізичних експериментів та «лекції у неформальному стилі»;
  • театральні постановки, гумористичні сценки та святкові концерти.

Скільки заробляють фізики у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата фізика (включаючи вчителів та викладачів) в Україні у 2026 році становить 20 000 грн – на 14% більше, ніж рік тому. У науковій сфері показники нижчі: середня зарплата коливається від 15 000 до 18 000 грн, а молоді спеціалісти-початківці отримують близько 10 000–12 000 грн.

Проте реальний дохід може суттєво перевищувати ці цифри. Завдяки новій формулі базового фінансування науковці результативних установ отримують надбавки від 2 000 до 10 000 грн на місяць. Для науковців та викладачів, задіяних у проєктах державного замовлення, закладається норма оплати до 35 000 грн. 

Реформа МОН і підвищення зарплат

2026 рік став переломним для фізиків у закладах освіти та науки. З 1 січня посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30% згідно з Єдиною тарифною сіткою. Наступне підвищення ще на 20% заплановане з 1 вересня – загалом за рік зростання має скласти 50%.

Школярі-вчителі фізики також отримають загальне підвищення окладів у два етапи. Додатково для всіх педагогів передбачено базову доплату 2 000 грн, а для тих, хто працює на прифронтових територіях, – 4 000 грн понад оклад.  

Гранти та надбавки за результативність

Суттєвим джерелом додаткового доходу залишаються гранти. У 2026 році президентські гранти для молодих науковців збільшено в п'ять разів: для докторів наук – до 500 000 грн. Харківський фізико-технічний інститут отримав додаткове фінансування, яке дало кожному науковцю понад 5 200 грн щомісяця. В Інституті молекулярної біології і генетики зарплата кожного співробітника зросла на 8 000 грн на місяць – загальний приріст склав 48% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, у 2026 році не всі педагоги отримали підвищену зарплату з січня: вихователі у дитячих садках і педагоги позашкільних закладів фінансуються з місцевих бюджетів, тому частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Уряд визначив проблемні громади і працює над рішенням.

До слова, Стефанчук і Гетманцев пропонували закласти у держбюджет-2026 зарплати для викладачів університетів від 30 до 40 тис. грн, щоб зупинити відтік кадрів із вищої освіти та стимулювати розвиток науки.

