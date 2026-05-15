Курс валют 15 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
Національний банк оновив офіційний курс валют на 15 травня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,95 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 15 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,95, євро – 51,43 грн, польського злотого – 12,13 грн.

Курс валют станом на 15 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9569 51,4384 59,3924 12,1378 56,2109
Ощадбанк
 43,80 / 44,15 51,35 / 51,80 - - -
Приватбанк
 43,72 / 44,24 51,95 / 51,81 59,45 / 59,88 11,99 / 12,19 -
ПУМБ
  43,70 / 44,30 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,90 / 12,20 -
monobank
 43,76 / 44,22 51,00 / 51,70 - - -
Райффайзен
 43,75 / 44,17 51,10 / 51,75 57,10 / 60,50 11,40 / 12,40 53,30 / 57,20
OTP Bank
 43,50 / 44,15 50,85 / 51,75 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,70 / 44,25 51,10 / 51,95 58,00 / 60,35 - 55,00 / 57,00
* курс валют станом на 09:40 15 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Особисті фінанси

