В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині

Ціни в Україні на цибулю за тиждень зросли в середньому на 19%

Запаси минулорічного врожаю цибулі продовжують скорочуватися

В Україні після нетривалого періоду стабільності знову почали зростати гуртові ціни на ріпчасту цибулю. Подорожчання зумовлене стрімким вичерпанням запасів минулорічного врожаю у господарствах і пожвавленням попиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків профільного проєкту EastFruit.

«Підвищення цін у цьому сегменті пов’язане зі значним скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих виробників. Водночас торгова активність на ринку дещо зросла, що також сприяє подорожчанню цієї продукції», – зазначають експерти аграрного ринку.

Нині українські фермери відвантажують ріпчасту цибулю за ціною від 5 до 10 грн за кг ($0,11–0,23/кг).

Гуртові ціни в середньому на 19% вищі, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Річний вимір: Попри поточний стрибок, зараз овоч коштує в середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року. Торік дефіцит якісної продукції тримав ціни на рекордно високих позначках.

«Наразі цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує стрімко погіршуватися», – зазначають аналітики.

