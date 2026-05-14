Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині
Ціни в Україні на цибулю за тиждень зросли в середньому на 19%
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Запаси минулорічного врожаю цибулі продовжують скорочуватися

В Україні після нетривалого періоду стабільності знову почали зростати гуртові ціни на ріпчасту цибулю. Подорожчання зумовлене стрімким вичерпанням запасів минулорічного врожаю у господарствах і пожвавленням попиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків профільного проєкту EastFruit.

«Підвищення цін у цьому сегменті пов’язане зі значним скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих виробників. Водночас торгова активність на ринку дещо зросла, що також сприяє подорожчанню цієї продукції», – зазначають експерти аграрного ринку.

Нині українські фермери відвантажують ріпчасту цибулю за ціною від 5 до 10 грн за кг ($0,11–0,23/кг).

  • Зростання за тиждень: Гуртові ціни в середньому на 19% вищі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
  • Річний вимір: Попри поточний стрибок, зараз овоч коштує в середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року. Торік дефіцит якісної продукції тримав ціни на рекордно високих позначках.

«Наразі цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує стрімко погіршуватися», – зазначають аналітики.

«Главком» писав, що в Україні спостерігається стрімке здешевлення тепличних огірків. На сьогодні відпускні ціни на цю продукцію вже суттєво нижчі, ніж у аналогічний період минулого року. Повідомляється, що станом на сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують огірки суттєво дешевше, ніж у відповідний період минулого року. Основною причиною посилення понижувального цінового тренду виробники вважають сезонне зростання пропозиції на тлі доволі низького попиту.

Нагадаємо, оптові ціни на тепличні помідори в Україні впали в середньому на 10% порівняно з кінцем минулого робочого тижня – наразі комбінати пропонують їх по 130–160 грн/кг. 

Читайте також:

Теги: овочі Україна ціни аграрії фермер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль намагається не просто повернути ініціативу, а й різко підняти ставки
Путін виходить з переговорів: навіщо Кремль різко піднімає ставки
8 травня, 15:07
Попит на яйця у Британії досяг історичних максимумів
«Яєчна залежність»: чому Британія масово імпортує українські яйця та чим незадоволені місцеві фермери
21 квiтня, 11:00
На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
21 квiтня, 14:39
На українських АЗС зберігається стабільність цін
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
28 квiтня, 06:28
Москва втрачає мільярди доларів лише через українські удари по нафтопереробних заводах
Удари по «гаманцю» Кремля: скільки вже втратив ворог через атаки по НПЗ
5 травня, 14:29
Президент Росії Володимир Путін
Чому смерть Путіна не зупинить війну миттєво? Аналітика Newsweek
7 травня, 08:52
Нижня палата ірландського парламенту проголосувала за ратифікацію конвенції
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
7 травня, 15:32
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Сьогодні, 16:28

Особисті фінанси

В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині
В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
Курс валют 14 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Авторинок квітня: які бензинові легковики обирали українці
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua