Українці отримуватимуть допомогу на дітей по-новому: деталі

Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки»

Кабінет міністрів спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень», – каже вона.

Глава уряду уточнила, що всі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог: компенсація за «Пакунок малюка»; допомога для догляду за дитиною до одного року; «єЯсла»; «Пакунок школяра».

Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви – в застосунку обраного банку. Однак, як запевнила Свириденко, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або «єЯсла», єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.

Якщо ж спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь не відкрито, під час подання заяви єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше. Ті, хто побажає отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк, отримуватимуть їх за вже наявним механізмом.

За словами Свириденко, про можливість відкриття спецрахунка «Дія.Картка» буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них і надалі находитимуть кошти.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн є одноразовим платежем, і ця сума стосується лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

До слова, в Україні частина матерів досі не отримала виплати при народженні дитини у 7 тис. грн через технічну помилку. Проблему вже усунули, а кошти передали банкам для зарахування на рахунки батьків.