Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)

У 2025 році наукова діяльність принесла главі уряду 3,24 млн грн доходу

Секретаріат Кабінету міністрів відреагував на запит «Главкома» про розмір гонорарів та викладацьку діяльність, яку поєднує з основною роботою прем’єр-міністр Юлія Свириденко. У відповіді на запит заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський повідомив, що, згідно із статтею 7 Закону України «Про Кабінет міністрів України», члени Кабміну мають право суміщати свою службову діяльність з викладацькою, науковою та творчою діяльністю у позаробочий час.

Крім того, у Кабміні звернули увагу на те, що викладацька діяльність Юілії Свириденко у приватній установі «Заклад вищої освіти «Київська школа економіки» «здійснюється у межах, визначених статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції», що дозволяє поєднувати основну роботу з викладацькою та науковою роботою».

Що стосується питань «Главкома» про організацію навчального процесу, розкладів занять, порядку нарахування та розміру гонорарів (окладів), формування ставок винагороди безпосередньо очільниці уряду, то заступник державного секретаря Кабміну наголосив: усе це регулюється внутрішніми положеннями приватного вишу, де викладає Свириденко.

Як повідомляв «Главком», у декларації за 2025 рік прем’єр Юлія Свириденко відобразила 3,24 млн грн гонорарів від приватного університету «Київська школа економіка» (KSE). Для порівняння: у 2024 році сума наукових виплат глави уряду від вказаного вишу склала 3,1 млн грн.

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки».

Додамо, що річна зарплата Свириденко як прем’єр-міністра у 2025 році виявилася удвічі меншою – 1,37 млн грн. Фактично виплати від приватного університету стали минулого року основним джерелом доходу прем’єрки.

Засновником цього вишу виступає однойменний благодійний фонд, президентом якого, як і KSE, є Тимофій Милованов. Цікавий факт: у 2019 році Юлія Свириденко була заступницею міністра Тимофія Милованова. З того часу він лише з пієтетом відгукується про неї. Наприклад, у день відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента Тимофій Сергійович написав у соцмережах, що кандидатура Свириденко «була би ідеальним рішенням і виходом із кризи».