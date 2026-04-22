Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)

Віталій Тараненко
За 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
У 2025 році наукова діяльність принесла главі уряду 3,24 млн грн доходу

Секретаріат Кабінету міністрів відреагував на запит «Главкома» про розмір гонорарів та викладацьку діяльність, яку поєднує з основною роботою прем’єр-міністр Юлія Свириденко. У відповіді на запит заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський повідомив, що, згідно із статтею 7 Закону України «Про Кабінет міністрів України», члени Кабміну мають право суміщати свою службову діяльність з викладацькою, науковою та творчою діяльністю у позаробочий час.

Крім того, у Кабміні звернули увагу на те, що викладацька діяльність Юілії Свириденко у приватній установі «Заклад вищої освіти «Київська школа економіки» «здійснюється у межах, визначених статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції», що дозволяє поєднувати основну роботу з викладацькою та науковою роботою».

Що стосується питань «Главкома» про організацію навчального процесу, розкладів занять, порядку нарахування та розміру гонорарів (окладів), формування ставок винагороди безпосередньо очільниці уряду, то заступник державного секретаря Кабміну наголосив: усе це регулюється внутрішніми положеннями приватного вишу, де викладає Свириденко.

Як повідомляв «Главком», у декларації за 2025 рік прем’єр Юлія Свириденко відобразила 3,24 млн грн гонорарів від приватного університету «Київська школа економіка» (KSE). Для порівняння: у 2024 році сума наукових виплат глави уряду від вказаного вишу склала 3,1 млн грн.

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки».

Додамо, що річна зарплата Свириденко як прем’єр-міністра у 2025 році виявилася удвічі меншою – 1,37 млн грн. Фактично виплати від приватного університету стали минулого року основним джерелом доходу прем’єрки.

Засновником цього вишу виступає однойменний благодійний фонд, президентом якого, як і KSE, є Тимофій Милованов. Цікавий факт: у 2019 році Юлія Свириденко була заступницею міністра Тимофія Милованова. З того часу він лише з пієтетом відгукується про неї. Наприклад, у день відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента Тимофій Сергійович написав у соцмережах, що кандидатура Свириденко «була би ідеальним рішенням і виходом із кризи».

Читайте також

В Україні платні камери СІЗО забезпечують в’язнів ліжками, шафами для речей, телевізорами, унітазами та душом
Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України Війна і право
10 квiтня, 12:00
Україна та США запустили перший інвестиційний проєкт
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
25 березня, 19:15
Головнокомандувач Народних сил оборони Уганди Мухузі Кайнеругаба запропонував «однією бригадою» захопити Тегеран
У США з’явився новий союзник? Африканська країна зробила заяву про війну в Ірані
26 березня, 16:55
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
27 березня, 01:45
Євгеній Соловей багато років працював в команді ТСН
На війні загинув оператор ТСН Євгеній Соловей
1 квiтня, 14:00
Ситуація на фронті 4 квітня
Лінія фронту станом на 4 квітня 2026. Зведення Генштабу
4 квiтня, 22:20
Нині триває 1508-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
11 квiтня, 08:13
Ворог кидає в контратаки малі групи
Зачистка Степногірська: розвідка заявила про знищення кількох сотень окупантів
13 квiтня, 15:58
Перехоплення відбулося в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Вчора, 12:37

Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)
Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)
Міністр Сибіга розкрив вимоги, які він ставить перед кожним українським послом
Міністр Сибіга розкрив вимоги, які він ставить перед кожним українським послом
«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
