Міжнародний день медичної сестри: скільки в Україні вони заробляють

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
За прогнозами ВООЗ, до 2030 року світ потребуватиме додатково 9–10 мільйонів медсестер
У 2026 році мінімальна зарплата медсестри зросла майже вдвічі – і це лише початок змін

Сьогодні, 12 травня, світ відзначає Міжнародний день медичної сестри – одне з найбільш символічних професійних свят у сфері охорони здоров'я. У 2026 році він збігся з переломним моментом для галузі: Україна відмовилася від застарілої Єдиної тарифної сітки й запровадила фіксовані державні гарантії мінімального доходу для медиків. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи медсестер у 2026 році.

Чому 12 травня

Дата свята пов'язана з іменем Флоренс Найтінгейл – британської медсестри та реформаторки охорони здоров'я, яка народилася 12 травня 1820 року. Під час Кримської війни вона вночі обходила поранених із лампою в руках і здобула прізвисько «Леді зі світильником». Саме на її честь Міжнародна рада медсестер (ICN) заснувала це свято у 1965 році.

Мало хто знає, що Найтінгейл була не лише медсестрою, а й видатним статистиком: вона винайшла «полярну діаграму», щоб наочно показати – більшість смертей у шпиталях спричиняють інфекції, а не поранення. Цей аргумент змусив британський уряд провести санітарну реформу у військових госпіталях.

Скільки заробляють медсестри у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, мінімальна зарплата медсестри в Україні у 2026 році становить 19 250 грн «на руки» (25 000 грн брутто). Ще рік тому цей показник не перевищував 9 500–11 000 грн – тобто зростання склало майже 8 850 грн, або понад 80%.

Середня зарплата по країні – понад 20 000 грн на місяць. У приватних клініках і спеціалізованих центрах медсестри заробляють 25 000–30 000 грн і більше –  стабільно вище, ніж у державному секторі.

Надбавки за роботу в зоні бойових дій

Окремі гарантії передбачені для медсестер, які працюють поблизу фронту. Для зони можливих бойових дій мінімальний поріг становить 30 000 грн брутто. Медсестри в зоні активних бойових дій отримують щонайменше 27 000 грн «на руки» (40 000 грн брутто) – компенсація за ризик і надзвичайне навантаження.

Міжнародний день медичної сестри: скільки в Україні вони заробляють фото 1
Інфографіка: Главком

Чому зарплати зросли

2026 рік став переломним для медичної галузі. Уряд відмовився від застарілої Єдиної тарифної сітки й установив чітку «планку» доходів, нижче якої зарплата за повне навантаження бути не може. Принцип фінансування НСЗУ «гроші ходять за пацієнтом» дозволив районним лікарням вирівняти рівень оплати праці до рівня столичних клінік.

На початку 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14357, який пропонує встановити єдину мінімальну зарплату для всіх медиків на рівні 40 000 грн. Наразі він перебуває на стадії розгляду. 

Цікаві факти про свято і професію

У 2025–2026 роках українські медсестри на передовій почали освоювати дронову евакуацію поранених – поєднання класичного милосердя з новітніми технологіями.

За прогнозами ВООЗ, до 2030 року світ потребуватиме додатково 9–10 мільйонів медсестер: вони становлять майже 60% усього медичного персоналу планети.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні у березні 2026 року перевищила 30 000 грн. Лідерами за рівнем оплати праці залишаються IT-сфера та фінансовий сектор. 

