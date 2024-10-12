Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

День капелана. Чому це свято таке особливе

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В нинішніх умовах війни серед усіх видів капеланства особливим є військове
фото: ПЦУ

«У тих жахливих умовах війни так потрібна нашим захисникам духовна підтримка, молитва, розрада, добре слово»

Сьогодні, в день пам’яті святителя Мартина Милостивого, ми відзначаємо День капелана. І це невипадково, бо історія виникнення капеланства пов’язана саме з цим святим, який жив у IV столітті. Вона така: колись Мартин був вправним військовим офіцером, і одного разу, зустрівши жебрака, який замерзав, віддав йому половину свого плаща, який називали «капа» (лат. cappa).

Вночі уві сні йому явився Господь наш Ісус Христос, одягнений в його плащ, і подякував за милість і доброту. Через деякий час Мартин звільнився з військової служби і, отримавши єпископське благословення, з кількома колишніми військовими товаришами заклав перший пустинний монастир у Галлії (360 р). Згодом та половина плаща, «капа», стала предметом вшанування у французькій армії. Для неї був створений похідний храм-шатро, який назвали «капелою» (лат. сapella), а відповідальність за неї ніс священник, якого називали «cappellanus» – капелан.

В нинішніх умовах війни серед усіх видів капеланства особливим є військове. Інститут військового капеланства для нашої держави не є чимось новим: історичні джерела засвідчують наявність духовних пастирів при військах княжої доби України-Руси, козаччини, у визвольних арміях ХХ століття, які ділили долю воїнів на полі бою, а часом в полоні чи ув’язненні.

І нині наші капелани – поруч зі своїм народом, у важкий час випробувань війною. «Бути поруч» – сутність їхнього служіння. Вони на фронті, бо там є в них велика потреба. Бо в тих жахливих умовах війни так потрібна нашим захисникам духовна підтримка, молитва, розрада, добре слово, які не дозволять потонути у вирі зла, смерті і несправедливості, які дозволять посеред страхіть війни залишитися Людиною.

Дорогі капелани! Можливо, ваше служіння не є так помітним тут, на відносно мирній території. Але воно є незамінним і дуже важливим там, де буквально щохвилини зустрічаються життя і смерть – на фронті під час обстрілів, кровопролиття, страху, люті… Ви є справжніми духовними воїнами, озброєними непохитною вірою в Господа, щирою любов’ю до людей, прагненням допомогти і полегшити життя іншим. Ваші старання знає і бачить Господь.

Нехай Бог благословляє кожного із вас. З Богом – до перемоги!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія смерть капелан священник війна церква релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карачев на мапі
Уражено склад ГРАУ. Чим важливий цей об'єкт на Брянщині війна
9 жовтня, 13:31
Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
Кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання
Українська економіка знекровлюється. І ось чому
8 жовтня, 17:05
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
3 жовтня, 11:27
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
Зеленський повідомив, чи має Україна план щодо Криму
21 вересня, 12:25
Національний банк фіналізує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування
Стало відомо, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради
19 вересня, 21:27
Сайт розповсюджує теорії змови про війну Росії проти України
Ексрадники Трампа створили сайт, який поширює дезінформацію про Україну – The Guardian
19 вересня, 19:52
Літак «Байкал» має замінити Ан-2
Росія планує запустити виробництво літака «Байкал»: що з ним не так
15 вересня, 11:17
Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки 
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
13 вересня, 13:51

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

День капелана. Чому це свято таке особливе
День капелана. Чому це свято таке особливе
Смирення – це справжня сила духу, а не ознака слабкості
Смирення – це справжня сила духу, а не ознака слабкості
Бути вчителем. Цей дар – не для всіх
Бути вчителем. Цей дар – не для всіх
Вікно у духовний світ, яке є у кожній церкві
Вікно у духовний світ, яке є у кожній церкві
Ми не можемо прожити життя без болю. Але є спосіб, як цей біль полегшити
Ми не можемо прожити життя без болю. Але є спосіб, як цей біль полегшити
Перемога залежить від кожного з нас. І ось чому
Перемога залежить від кожного з нас. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
39K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
24K
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua