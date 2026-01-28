Що чекає український ринок праці
Український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни
Український ринок праці у 2023–2025 роках демонструє ознаки кількісної стабілізації, однак ця стабільність має вимушений і структурно вразливий характер. Вона формується не за рахунок створення нових робочих місць, а під впливом міграційних процесів, мобілізації та демографічного скорочення працездатного населення.
За даними Державної служби зайнятості:
|Показник
|2022
|2023
|2024
|2025
|Отримували послуги ДСЗ, тис. осіб
|1 046,0
|664,6
|593,8
|639,7
|Мали статус безробітного, тис. осіб
|867,6
|483,2
|388,4
|358,4
|Працевлаштовано, тис. осіб
|248,8
|160,1
|249,6
|314,9
Порівняно з піком 2022 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася більш ніж у 2,4 раза. Водночас зростання кількості працевлаштованих у 2024–2025 роках свідчить про часткове пожвавлення економічної активності, передусім у секторах внутрішнього попиту та відновлення.
Вакансії проти шукачів: дисбаланс за видами діяльності
Станом на 01.01.2026 структура попиту й пропозиції на ринку праці залишається глибоко дисбалансованою.
Топ-3 види економічної діяльності за кількістю вакансій:
- Переробна промисловість – 10,0 тис.
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 8,0 тис.
- Освіта – 5,3 тис.
Топ-3 за чисельністю зареєстрованих шукачів роботи:
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 21,6 тис.
- Державне управління й оборона; обов’язкове соцстрахування – 21,0 тис.
- Переробна промисловість – 12,9 тис.
Ці дані вказують на якісний розрив: ринок потребує робітничих, технічних і педагогічних кадрів, тоді як значна частина шукачів орієнтована на сфери з обмеженим створенням нових робочих місць, насамперед у державному секторі.
Прискорене номінальне зростання середньомісячної заробітної плати
У 2024–2025 роках заробітна плата стала ключовим механізмом адаптації бізнесу до дефіциту робочої сили.
За даними Держстату:
|Період
|Середньомісячна зарплата, грн
|% до відповідного періоду попереднього року
|2023
|17 442
|117,5
|2024
|21 473
|123,1
|I кв. 2025
|23 629
|125,0
|II кв. 2025
|25 521
|121,7
|III кв. 2025
|26 345
|120,0
|січень-листопад 2025
|25 496
|–
У січні-листопаді 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 10,9% порівняно з початком року (22 992 грн), підтверджуючи сталий висхідний тренд.
Зарплатні очікування: сигнали з ринку вакансій і резюме
Дані платформи Work.ua демонструють ще один важливий зсув – випереджальне зростання зарплатних очікувань працівників.
|Дата
|Зарплата у вакансіях, грн
|Зарплата у резюме, грн
|05.12.2023
|17 783
|18 955
|03.12.2024
|20 982
|21 449
|07.01.2025
|21 054
|21 605
|02.12.2025
|27 106
|30 035
|20.01.2026
|27 432
|30 127
Починаючи з другої половини травня 2025 року зарплати за резюме зростають швидше, ніж пропозиції роботодавців. Це є прямим індикатором кадрового дефіциту та зростання навантаження на працюючих.
Найбільше зростання спостерігалося у сегментах топменеджменту та вищого керівництва; фінансового та страхового сектору; сільського господарства та агробізнесу; професійних і технічних послуг.
Лідери за рівнем оплати праці
За даними Держстату, у січні-листопаді 2025 року Топ-3 галузі за рівнем середньомісячної зарплати виглядали так:
- Інформація та телекомунікації – 65 232 грн.
- Фінансова та страхова діяльність – 52 161 грн.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 33 077 грн.
Це підтверджує збереження економіки знань та фінансів як головних «якорів» платоспроможного попиту на працю.
На даний час український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни. Зростання заробітної плати – це не лише позитив для домогосподарств, а й серйозний виклик для бізнесу, інфляційної динаміки та конкурентоспроможності економіки.
Без активної політики повернення мігрантів, перекваліфікації кадрів, модернізації освіти та стимулювання продуктивності праці зарплатний тиск і дисбаланси на ринку праці лише посилюватимуться у 2026–2027 роках.
