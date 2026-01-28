Головна Думки вголос Богдан Данилишин
search button user button menu button
Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Що чекає український ринок праці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: work.ua

Український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни

Український ринок праці у 2023–2025 роках демонструє ознаки кількісної стабілізації, однак ця стабільність має вимушений і структурно вразливий характер. Вона формується не за рахунок створення нових робочих місць, а під впливом міграційних процесів, мобілізації та демографічного скорочення працездатного населення.

За даними Державної служби зайнятості:

Показник 2022 2023 2024 2025
Отримували послуги ДСЗ, тис. осіб 1 046,0 664,6 593,8 639,7
Мали статус безробітного, тис. осіб 867,6 483,2 388,4 358,4
Працевлаштовано, тис. осіб 248,8 160,1 249,6 314,9

Порівняно з піком 2022 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася більш ніж у 2,4 раза. Водночас зростання кількості працевлаштованих у 2024–2025 роках свідчить про часткове пожвавлення економічної активності, передусім у секторах внутрішнього попиту та відновлення.

Вакансії проти шукачів: дисбаланс за видами діяльності

Станом на 01.01.2026 структура попиту й пропозиції на ринку праці залишається глибоко дисбалансованою.

Топ-3 види економічної діяльності за кількістю вакансій:

  • Переробна промисловість – 10,0 тис.
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 8,0 тис.
  • Освіта – 5,3 тис.

Топ-3 за чисельністю зареєстрованих шукачів роботи:

  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 21,6 тис.
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соцстрахування – 21,0 тис.
  • Переробна промисловість – 12,9 тис.

Ці дані вказують на якісний розрив: ринок потребує робітничих, технічних і педагогічних кадрів, тоді як значна частина шукачів орієнтована на сфери з обмеженим створенням нових робочих місць, насамперед у державному секторі.

Прискорене номінальне зростання середньомісячної заробітної плати

У 2024–2025 роках заробітна плата стала ключовим механізмом адаптації бізнесу до дефіциту робочої сили.

За даними Держстату:

Період Середньомісячна зарплата, грн % до відповідного періоду попереднього року
2023 17 442 117,5
2024 21 473 123,1
I кв. 2025 23 629 125,0
II кв. 2025 25 521 121,7
III кв. 2025 26 345 120,0
січень-листопад 2025 25 496

У січні-листопаді 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 10,9% порівняно з початком року (22 992 грн), підтверджуючи сталий висхідний тренд.

Зарплатні очікування: сигнали з ринку вакансій і резюме

Дані платформи Work.ua демонструють ще один важливий зсув – випереджальне зростання зарплатних очікувань працівників.

Дата Зарплата у вакансіях, грн Зарплата у резюме, грн
05.12.2023 17 783 18 955
03.12.2024 20 982 21 449
07.01.2025 21 054 21 605
02.12.2025 27 106 30 035
20.01.2026 27 432 30 127

Починаючи з другої половини травня 2025 року зарплати за резюме зростають швидше, ніж пропозиції роботодавців. Це є прямим індикатором кадрового дефіциту та зростання навантаження на працюючих.

Найбільше зростання спостерігалося у сегментах топменеджменту та вищого керівництва; фінансового та страхового сектору; сільського господарства та агробізнесу; професійних і технічних послуг.

Лідери за рівнем оплати праці

За даними Держстату, у січні-листопаді 2025 року Топ-3 галузі за рівнем середньомісячної зарплати виглядали так:

  1. Інформація та телекомунікації – 65 232 грн.
  2. Фінансова та страхова діяльність – 52 161 грн.
  3. Професійна, наукова та технічна діяльність – 33 077 грн.

Це підтверджує збереження економіки знань та фінансів як головних «якорів» платоспроможного попиту на працю.

На даний час український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни. Зростання заробітної плати – це не лише позитив для домогосподарств, а й серйозний виклик для бізнесу, інфляційної динаміки та конкурентоспроможності економіки.

Без активної політики повернення мігрантів, перекваліфікації кадрів, модернізації освіти та стимулювання продуктивності праці зарплатний тиск і дисбаланси на ринку праці лише посилюватимуться у 2026–2027 роках.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зарплата населення економіка праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Сьогодні, 15:21
Бідність у Британії перестала бути винятком
Британія зафіксувала рекордну «дуже глибоку бідність» за три десятиліття
Вчора, 10:47
ЄС та Індія відкрили ринки для 2 мільярдів людей
ЄС підписав угоду про вільну торгівлю з Індією
Вчора, 10:14
У Києві за 2025 рік народилося понад 19 тис. дітей
Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік
23 сiчня, 11:45
Рятувальники гасять пожежу на місці ворожого удару
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у трьох районах
13 сiчня, 10:47
У містах Бровари та Бориспіль спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням на Київщині
У Броварах та Борисполі розгорнуто «Пункти незламності»: адреси
13 сiчня, 08:53
Інженер Крістіан Сінігалья, який спеціалізується на проєктуванні, будівництві та перевірці захисних укриттів
Кухня, резервуари з водою, генератори. Як обладнані укриття у Швейцарії
11 сiчня, 17:15
Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі
6 сiчня, 16:11
Росія готує дітей до бойових дій
Розвідка: РФ інтегрує підготовку з БпЛА у систему фізичного виховання
1 сiчня, 15:58

Богдан Данилишин

Що чекає український ринок праці
Що чекає український ринок праці
Економіка війни: стабільність без розвитку
Економіка війни: стабільність без розвитку
Кінець ілюзії міжнародного порядку
Кінець ілюзії міжнародного порядку
Як прискорити економічне зростання і при чому тут НБУ
Як прискорити економічне зростання і при чому тут НБУ
Валютно-курсова політика НБУ: прогнозованість чи хаос?
Валютно-курсова політика НБУ: прогнозованість чи хаос?
Монетарна політика VS економіка: хто переможе?
Монетарна політика VS економіка: хто переможе?

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua