Що чекає український ринок праці

Український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни

Український ринок праці у 2023–2025 роках демонструє ознаки кількісної стабілізації, однак ця стабільність має вимушений і структурно вразливий характер. Вона формується не за рахунок створення нових робочих місць, а під впливом міграційних процесів, мобілізації та демографічного скорочення працездатного населення.

За даними Державної служби зайнятості:

Показник 2022 2023 2024 2025 Отримували послуги ДСЗ, тис. осіб 1 046,0 664,6 593,8 639,7 Мали статус безробітного, тис. осіб 867,6 483,2 388,4 358,4 Працевлаштовано, тис. осіб 248,8 160,1 249,6 314,9

Порівняно з піком 2022 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася більш ніж у 2,4 раза. Водночас зростання кількості працевлаштованих у 2024–2025 роках свідчить про часткове пожвавлення економічної активності, передусім у секторах внутрішнього попиту та відновлення.

Вакансії проти шукачів: дисбаланс за видами діяльності

Станом на 01.01.2026 структура попиту й пропозиції на ринку праці залишається глибоко дисбалансованою.

Топ-3 види економічної діяльності за кількістю вакансій:

Переробна промисловість – 10,0 тис.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 8,0 тис.

Освіта – 5,3 тис.

Топ-3 за чисельністю зареєстрованих шукачів роботи:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту – 21,6 тис.

Державне управління й оборона; обов’язкове соцстрахування – 21,0 тис.

Переробна промисловість – 12,9 тис.

Ці дані вказують на якісний розрив: ринок потребує робітничих, технічних і педагогічних кадрів, тоді як значна частина шукачів орієнтована на сфери з обмеженим створенням нових робочих місць, насамперед у державному секторі.

Прискорене номінальне зростання середньомісячної заробітної плати

У 2024–2025 роках заробітна плата стала ключовим механізмом адаптації бізнесу до дефіциту робочої сили.

За даними Держстату:

Період Середньомісячна зарплата, грн % до відповідного періоду попереднього року 2023 17 442 117,5 2024 21 473 123,1 I кв. 2025 23 629 125,0 II кв. 2025 25 521 121,7 III кв. 2025 26 345 120,0 січень-листопад 2025 25 496 –

У січні-листопаді 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 10,9% порівняно з початком року (22 992 грн), підтверджуючи сталий висхідний тренд.

Зарплатні очікування: сигнали з ринку вакансій і резюме

Дані платформи Work.ua демонструють ще один важливий зсув – випереджальне зростання зарплатних очікувань працівників.

Дата Зарплата у вакансіях, грн Зарплата у резюме, грн 05.12.2023 17 783 18 955 03.12.2024 20 982 21 449 07.01.2025 21 054 21 605 02.12.2025 27 106 30 035 20.01.2026 27 432 30 127

Починаючи з другої половини травня 2025 року зарплати за резюме зростають швидше, ніж пропозиції роботодавців. Це є прямим індикатором кадрового дефіциту та зростання навантаження на працюючих.

Найбільше зростання спостерігалося у сегментах топменеджменту та вищого керівництва; фінансового та страхового сектору; сільського господарства та агробізнесу; професійних і технічних послуг.

Лідери за рівнем оплати праці

За даними Держстату, у січні-листопаді 2025 року Топ-3 галузі за рівнем середньомісячної зарплати виглядали так:

Інформація та телекомунікації – 65 232 грн. Фінансова та страхова діяльність – 52 161 грн. Професійна, наукова та технічна діяльність – 33 077 грн.

Це підтверджує збереження економіки знань та фінансів як головних «якорів» платоспроможного попиту на працю.

На даний час український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни. Зростання заробітної плати – це не лише позитив для домогосподарств, а й серйозний виклик для бізнесу, інфляційної динаміки та конкурентоспроможності економіки.

Без активної політики повернення мігрантів, перекваліфікації кадрів, модернізації освіти та стимулювання продуктивності праці зарплатний тиск і дисбаланси на ринку праці лише посилюватимуться у 2026–2027 роках.