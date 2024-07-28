Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію менше ніж 3250 грн
фото з відкритих джерел

Пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати від міжнародної організації

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила до грудня 2024 року проєкт додаткових виплат для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій та отримують пенсію менше ніж 3250 грн.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що цей проєкт дозволяє спрямувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів найбільш вразливим категоріям населення.

«Реалізація цього проєкту дозволила спрямовувати наявний у міжнародних партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш уразливим громадянам похилого віку» , – прокоментувала це рішення міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Для отримання додаткової виплати пенсіонерам не потрібно спеціально звертатися до відповідних органів. 

«Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога є вкрай необхідною. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року», – повідомила в.і. о. директора ВПП ООН в Україні Маріанна Ворд.

ПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, яка вже є у базах даних Пенсійного фонду. А виплата провадиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти. 
 
 Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Між тим, у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

Читайте також:

Теги: міністр відпочинок українці населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже зараз світла нема по 6,5-7 годин поспіль, є – максимум по 2-3 години
Думайте, як виживати цієї зими. Прямо зараз
12 липня, 20:31
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі
Безпека, міжнародне право і Формула миру: про що говорили Зеленський із Орбаном
2 липня, 14:00
Шольц розкритикував Орбана через його поїздку до Москви
Між Угорщиною і Німеччиною виник конфлікт через зустріч Орбана з Путіним – Bloomberg
6 липня, 05:53
Габріель Атталь був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і буде депутатом Національних зборів
Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру парламентських виборів
7 липня, 23:15
Оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
10 липня, 17:32
Співачка наголосила, що боїться зброї, але військовий зауважив, що «аби її не боятися, потрібно вміти з нею поводитися»
Оля Полякова слідом за Тіною Кароль побігла вчитися воювати
12 липня, 22:19
Правоохоронці повідомили про підозру чиновниці
На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
27 липня, 10:37
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
26 липня, 17:22
59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка потрапила в скандал
Міноборони прокоментувало публічні скандали за участі комбригів
27 липня, 14:10

Особисті фінанси

Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно
Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
В Україні значно подорожчає кава
В Україні значно подорожчає кава
Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
21K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
11K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua