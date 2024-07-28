Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію менше ніж 3250 грн

Пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати від міжнародної організації

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила до грудня 2024 року проєкт додаткових виплат для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій та отримують пенсію менше ніж 3250 грн.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що цей проєкт дозволяє спрямувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів найбільш вразливим категоріям населення.

«Реалізація цього проєкту дозволила спрямовувати наявний у міжнародних партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш уразливим громадянам похилого віку» , – прокоментувала це рішення міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Для отримання додаткової виплати пенсіонерам не потрібно спеціально звертатися до відповідних органів.

«Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога є вкрай необхідною. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року», – повідомила в.і. о. директора ВПП ООН в Україні Маріанна Ворд.

ПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, яка вже є у базах даних Пенсійного фонду. А виплата провадиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.



Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Між тим, у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.